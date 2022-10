Nitrieren von Stahl bei 500 Grad: „Gewaltige“ Stromkosten plagen Waiblinger Firma

Wenn Alexander Fuchs seine Ware in den 500 Grad Celsius heißen Ofen schiebt, holt er sie erst nach ein oder sogar zwei Wochen wieder heraus. Die kleine Waiblinger Firma, die er mit seinem Bruder Pascal Fuchs führt, hat sich aufs Nitrieren von Stahlelementen spezialisiert. Dabei wird die Oberfläche mit Stickstoff gehärtet. Ihre Kunden sind zum Beispiel Autozulieferer oder Maschinenbauer aus der Region, manchmal aber auch Rüstungsproduzenten. Doch die hohen Energiepreise stellen die Firma, die ihre Öfen nur mit Strom beheizen kann, nun vor große Probleme.

Eigentlich gibt es zwei eigenständige Firmen: Die Nitriertechnik Waiblingen GmbH mit kleinem Werk in der Eisentalstraße wurde 1995 vom Vater der Brüder zusammen mit zwei Kollegen gegründet, nachdem die Stuttgarter Härterei, bei der sie beschäftigt gewesen waren, geschlossen hatte. 2007 übernahm Alexander Fuchs. 2008 kam die Nitriertechnik Oberschwaben GmbH in Herbertingen im Landkreis Sigmaringen dazu. Hier stehen wesentlich größere Öfen als in Waiblingen.

Die beiden Firmen ergänzen sich, sagt Geschäftsführer Alexander Fuchs: Große Bauteile mit bis zu vier Metern Länge und einem Durchmesser von bis zu zweieinhalb Metern werden in Herbertingen nitriert. Die kleinen in Waiblingen, wo der größte Ofen 1,70 Meter lang und einen Meter breit ist. Die Teile, die behandelt werden, sind zum Beispiel Zahnräder für Maschinen.

Bislang hatten die Spezialisten immer genug Aufträge, auch mal aus Frankreich - oder zuletzt für ein Teil, das für eine Achterbahn in England bestimmt war, sagt Alexander Fuchs, der meist in Herbertingen vor Ort ist und sich die Geschäftsführung in Waiblingen seit 2016 mit Bruder Pascal teilt. Doch nun hörten sie von manchen Kunden, dass diese nicht wissen, wie lange sie die Krise durchstehen. „Wir sind auf diese Kunden angewiesen“, so Alexander Fuchs. „Und wenn sie nicht zahlen, ist unser Schicksal auch besiegelt.“

Mehrkosten für Strom „gewaltig“: Zahlen auch die Kunden mehr?

Gleichzeitig mussten sie manche Aufträge aber auch schon zurückstellen: Einige Teile kamen nicht in den Nitrierofen, „weil das mehr gekostet hätte, als wir daran verdient hätten“. Nachverhandlungen mit den Kunden über höhere Preise waren nötig. Denn die Stromkosten für die Firma haben sich um ein Mehrfaches erhöht, von 6000 Euro im Monat im Jahr 2020 (Arbeitspreis pro Kilowattstunde damals: drei Cent!) auf über 20.000 Euro.

An beiden Standorten werden für das Nitrieren je 350.000 bis 400.000 Kilowattstunden pro Jahr verbraucht, sagt Alexander Fuchs. Er rechnet in diesem Jahr mit Mehrkosten für Strom von 150.000 bis 200.000 Euro - und das bei einem Umsatz, der die Millionen-Marke deutlich unterschreitet. „Das ist jenseits von Gut und Böse“, so Fuchs über die Preisentwicklung.

Die Öfen werden ihm zufolge ausschließlich elektrisch beheizt, weil nur so der ganze Ofenraum absolut gleichmäßig heiß sei: Weicht die Temperatur in einem Bereich ab, ändert sich die Spannung im Bauteil, das dann meist nicht mehr verwendbar ist.

Neben dem Strom kostet außerdem auch Ammoniak, das für das Härten der Stahl-Randschichten gebraucht wird, weitere 50.000 bis 100.000 Euro mehr pro Standort. Die Kostensteigerungen sind für die Nitriertechniker „gewaltig“, so Alexander Fuchs. Sie hoffen nun, dass die Kunden die nun 60 Prozent höheren Preise zahlen - und zahlungsfähig bleiben. Noch hätten sie keine Kunden verloren, doch die Lage sei von viel Unsicherheit geprägt.

Das wissen auch die wenigen Mitarbeiter: zwei in Waiblingen (wo auch noch die Ehefrau von Pascal Fuchs im Büro hilft), zwei in Herbertingen. Alexander Fuchs sagt, er spreche mit ihnen über die Situation. Und betont: Es werde wirtschaftlich ein „extrem schlechtes Jahr“, man habe aber momentan „keine Existenzängste“. Entscheidend werde sein, wie sich die Energiepreise und die Auftragslage 2023 entwickeln.

Staatliche Hilfen hat Alexander Fuchs beantragt - nun heißt es abwarten. Und vorbereitet sein. So wie bei den Öfen: Wenn hier nach ein oder zwei Wochen die Stahlteile herausgeholt werden, steht die nächste Charge schon bereit und wird sofort nachgeschoben.