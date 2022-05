Noch kein Kaufland im Remspark Waiblingen: Wo kaufen Real-Kunden jetzt ein?

Mit mehr als 23.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und 37 Geschäften ist der Remspark in Waiblingen eigentlich einer der zugkräftigsten Einkaufsstandorte der ganzen Region – stünden nicht immer mehr Läden leer. Allen voran ist seit Ende Februar der Ankermieter Real wegen des Übergangs zu Kaufland geschlossen. Wo aber kaufen die Waiblingerinnen und Waiblinger jetzt ein? Eine nicht repräsentative Umfrage unserer Redaktion ergibt dazu einige Hinweise.

„Ich persönlich finde es sehr schade, dass der Real geschlossen wurde“, schreibt ein Leser an die Redaktion. „Habe dort seit Jahrzehnten eingekauft. Angefangen im Kindesalter mit meinen Eltern in der damaligen SB-Halle, dann Multi-Center bis zum Real-Markt.“ Wie viele andere Leserinnen und Leser versteht er nicht, warum im Remspark ein weiterer Kaufland-Standort eröffnet werden soll. Zumal in Fellbach ja schon zwei Kaufland- Filialen existierten. „Es hätte mehr Sinn gemacht, dort einen Edeka-Center aufzumachen.“ Seit der Schließung von Real kaufe er in verschiedenen Supermärkten in Waiblingen ein: „Von Rewe über Lidl bis Norma ist alles dabei.“

"Viele Dinge finde ich im Kaufland nicht"

Bedauern auch bei einer Leserin: „Real war mein Laden, in dem ich immer und alles gekauft habe.“ Bis jetzt könne sie noch nicht sagen, welcher nun ihr Stamm-Supermarkt werde. „Kaufe zur Zeit im Kaufland Schmiden – aber leider finde ich viele Dinge, die es bei Real gab, im Kaufland nicht.“

"Mir tun die Geschäfte im Remspark leid"

Eine weitere Leserin, die „seit zig Jahren“ wöchentlich bei Real eingekauft hat, räumt ein, mit dem Wechsel zu Kaufland „nicht so einverstanden“ zu sein. „Wir wollten aber einen Versuch bei Neueröffnung starten.“ Wegen der monatelangen Schließung sehe sie sich gezwungen, mit dem Marktkauf vorliebzunehmen. „Als Kaufkraft für Waiblingen fallen wir dann natürlich weg. Uns tun nur die anderen Geschäfte im Remspark leid, bei denen wir immer noch zusätzlich eingekauft haben.“

Kaufkraft nach Fellbach und Weinstadt

Wo kaufen die bisherigen Real-Kundinnen und -kunden jetzt während der Schließung, die wegen Sanierung und Umbau noch Monate dauern wird, jetzt ein? Bei einer Umfrage der Redaktion auf Instagram wurden 446 Stimmen zu dieser Frage abgegeben. 36 Prozent gaben an, in anderen Märkten in der Kernstadt ihre Einkäufe zu tätigen. 29 Prozent wandern ab nach Weinstadt – beziehungsweise bleiben dort, sofern es sich um Weinstädter Bürger handelt. 21 Prozent der Umfrage-Teilnehmer zieht es nunmehr zum Einkaufen nach Fellbach. Und 14 Prozent entscheiden sich für die Märkte in den Waiblinger Ortschaften.

Unterm Strich fließt durch die lange Schließzeit Kaufkraft aus Waiblingen, das bei der Kaufkraftbindung im Kreisvergleich eigentlich auf dem vierten Platz und bei der Kaufkraft auf Platz zwei liegt, zumindest zeitweilig ab.