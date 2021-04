Nach der jüngsten Änderung der Corona-Verordnung des Landes müssen seit diesem Montag (19.4.) Bau- und Raiffeisenmärkte für den normalen Kundenverkehr geschlossen sein, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über 100 liegt. Das ist im Rems-Murr-Kreis der Fall. Nur Gartenmärkte dürfen weiterhin öffnen. Auf den Internetseiten hiesiger Baumärkte heißt es am Montag allerdings noch: Heute geöffnet. Was stimmt nun?

Bei Obi in Waiblingen hat laut telefonischer Auskunft nur das