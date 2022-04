Der Real-Markt im Remspark steht seit Ende Februar leer. Immerhin steht hier der Nachfolger fest: Kaufland. Anders verhält es sich im Fall der Räume des ehemaligen Mediamarkts. Und die nächste Schließung im Einkaufszentrum steht bevor: Orsay bewirbt den Schlussverkauf. Das hat nicht nur, aber auch mit dem Standort in Waiblingen zu tun. Die Modekette ist seit der Corona-Pandemie ins Schlingern geraten und steht in der Insolvenz in Selbstverwaltung.

Orsay war seit seiner Gründung im