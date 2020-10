Ortsbücherei Neustadt eröffnet in der Friedensschule

Die neue Ortsbücherei Neustadt macht auf: an diesem Mittwoch, 7. Oktober, um 15 Uhr – erstmals nach dem Umzug vom Unterdorf in die neuen Räume in der Friedensschule, Ringstraße 34.

Künftig hat die Ortsbücherei immer mittwochs von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Erreichbar ist sie unter 0 71 51/50 01 17 88 und neustadt.stadtbuecherei@waiblingen.de.

Die Bestände der Ortsbücherei und der Schulbibliothek sind nun vereint. Ausgeliehen werden können Medien auch über neue „Selbstverbucher“, die laut Ute Bräuninger-Thaler, Leiterin der Stadtbücherei, die Stapelausleihe von bis zu fünf Medien ermöglichen.