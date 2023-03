Ostermarkt 2023 in Waiblingen: Essen, Tänzer, Spiele und offene Geschäfte

Am kommenden Sonntag, 26. März, findet in der Innenstadt ein „Ostermarkt“ statt. Von 11 bis 17.30 Uhr bieten Marktstände Produkte an, es gibt verschiedene Themenbereiche. Die Ladengeschäfte haben parallel von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Tanzgruppen zeigen ihr Können, erstmals ist außerdem der VfL Waiblingen dabei, etwa mit Boxübungen. Eine Straße wird zudem in einen großen Spielplatz verwandelt, kündigt die Wirtschaft Tourismus und Marketing GmbH Waiblingen (WTM) an.

„Dieses Jahr gibt es noch mehr individuelle Künstler/-innen aus der Region, welche ihre Handarbeiten präsentieren“, so die Waiblinger Marktmanagerin Jeannine Böhmler. „Auch die Spielstraße wartet wieder auf die Kinder, was mich sehr freut, da beim Martinimarkt dies kurzfristig als Programmpunkt entfiel. Das Spielmobil und die Jugendfarm aus Waiblingen haben sich wieder tolle Sachen einfallen lassen.“ Zur Spielstraße wird zwischen 12 und 16 Uhr die Lange Straße.

Neue Kunsthandwerk-Stände

An dem verkaufsoffenen Sonntag finden Besucher rund um den Marktplatz bis hin zum Postplatz verschiedene Kunsthandwerker-Stände. „Bei der Auswahl der Stände wurde viel Wert auf Qualität, Handarbeit und Regionalität gelegt“, so die WTM. „Einige neue Stände ziehen an diesem Tag in die Waiblinger Gassen ein.“

Der Themenbereich „Fitness & Tanz“ zwischen der Marktgarage und dem Beinsteiner Tor lädt zum Mitmachen ein. Der VfL Waiblingen wird sich dort laut WTM zum ersten Mal auf dem Ostermarkt präsentieren. Es werde geboxt und trainiert.

Die Waiblinger Tanzschulen präsentieren ihr Können direkt auf dem Marktgelände. In der Langen Straße führt das „Contemp Dance Center“ um 13 und 14 Uhr Choreografien vor. Es gibt außerdem Bewegungsspiele und Tanzworkshops. In der Kurzen Straße treten die Gruppen der Schule „fun&dance“ auf: 12.30 Uhr Agilando, 13.30 Uhr Kindertanz und Kinderballett, 14.30 Uhr Kinder Hip-Hop, 15.30 Uhr Hip-Hop Juniors, 16.30 Uhr Line Dance.

"Food-Areal" beim Marktdreieck

Für das Essen gibt es einen „Food-Bereich“ mit verschiedenen Gastronomie-Ständen zwischen dem Marktdreieck und dem Rathausplatz. „Das Food-Areal erfreute sich bereits bei den letzten beiden Märkten großer Beliebtheit. Hier findet man eine Vielfalt an Essensangeboten. Es ist für jeden etwas dabei“, so Marktmanagerin Böhmler. Laut der WTM gibt es „von der klassischen Wurst mit Pommes über leckere Falafel und Maultaschen in sämtlichen Variationen sowie vegane/vegetarische Burger bis hin zu Pullpork, türkischen und afrikanischen Speisen“ eine breite Auswahl, außerdem Süßes wie „Bubble-Waffeln, Churros und die französischen Nachspeisen“.

Fahrräder codieren gegen Diebstahl

Im Themenbereich Mobilität bietet der Allgemeine Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) an, Fahrräder als Diebstahlschutz zu codieren. Interessierte müssen einen Nachweis vorlegen, dass das Rad wirklich ihnen gehört. Die Aktion findet am Alten Postplatz direkt vor der Kreissparkasse statt.

Wer noch ein Fahrrad sucht, kann bei der Gebrauchtfahrrad-Börse bei Zweirad Seeger in der Schmidener Straße vorbeischauen, von 11 bis 17 Uhr.

Krämermarkt, kostenloses Busshuttle

Gleichzeitig findet in der Innenstadt ein Krämermarkt mit allerlei Haushaltsartikeln statt. Dort gibt es auch ein Kinderkarussell.

Und beim verkaufsoffenen Sonntag bieten die Geschäfte mehr an als ihr übliches Sortiment: So gibt es laut WTM bei Optik Binder Popcorn, bei der Telekom Luftballons und bei „LaWein“ im Rosenladen Käseteller mit passendem Wein und bei Fromm Fashion ein „Begrüßungsgeschenk“.

Auch die Touristinformation in der Scheuerngasse hat am verkaufsoffenen Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Sie bietet Musical-Karten zum Aktionspreis an. „Hier kann man beim Kauf von zwei Tickets insgesamt 50 Euro sparen“, wirbt die WTM. „Auch das beliebte Osterkörbchen und weitere verschiedene Waiblinger Souvenirs erhält man an diesem Tag zu einem Sonderpreis, solange der Vorrat reicht.“

Ein kostenloser Buspendelverkehr bringt die Gäste in die Stadt. Der Busshuttle verkehrt von 10.45 Uhr bis 17.30 Uhr auf der Strecke Rundsporthalle, Stadtmitte und Ameisenbühl sowie Waiblinger Tor.

Busse werden umgeleitet

Die Buslinien 208 und 218 werden aufgrund des Ostermarkts den ganzen Tag lang umgeleitet. Bei der 208 in Richtung Galgenberg entfallen laut OVR die Haltestellen Schmidener Straße, Rathaus, Schwanen. Alternativen: Hausgärten, Galerie. In Richtung Bahnhof entfallen die Stationen Schwanen, Marktgasse, Schmidener Straße. Alternativen: Galerie. Bei der Linie 218 Richtung Wasserstube entfallen die Halte Querspange, Schmidener Straße, Hausgärten. Alternativen: Stadtmitte, Bürgerzentrum/Remsbrücke, Galerie. Richtung Waiblingen Bahnhof entfallen Schmidener Straße, Hochwachtturm. Alternativen: Galerie und Bürgerzentrum/Remsbrücke.

Wegen des Ostermarkts ist außerdem die Zufahrt für die Bewohner am Hochwachtturm, Zehnthof, Pfarrgasse, Lange und Kurze Straße sowie die Benutzung der Stell- und Parkplätze im Marktbereich erst wieder ab 20 Uhr möglich, teilt die WTM mit. „Unter Vorlage des Personalausweises erhalten Anwohner bei der Touristinformation ein Ausfahrticket für die örtlichen Tiefgaragen.“