OVR zum fahrerlosen Bus in Waiblingen: „Es muss sich rechnen“

Einige Tage vor Weihnachten fährt der automatisierte Bus zum vorerst letzten Mal seine Strecke durchs Waiblinger Gewerbegebiet Ameisenbühl. Ob und wie es weitergeht, ist offen, die Macher des Forschungsprojekts hoffen auf Geld vom Land. In Stuttgart wird aber gerade über den kommenden Haushalt diskutiert – Geschenke konnte Berthold Frieß vom Verkehrsministerium bei seinem Besuch in Waiblingen am Montag deswegen nicht verteilen. Eine Fortsetzung sei nur möglich, wenn sie sich unter dem Strich rechnet, heißt es vom Busunternehmen OVR, das die Operatoren stellt und sich um die Wartung des Elektro-Fahrzeugs kümmert.

Die Zulassung, die Instandhaltung, die Reinigung des Kleinbusses mit seinen sechs Sitzplätzen, vor allem aber das Personal: Das alles hat OVR in den ersten beiden Jahren des Forschungsprojekts gestellt. Falls es eine weitere Phase in Waiblingen gibt, könne man dafür „kein Geld mitbringen“, so Geschäftsführer Horst Windeisen gegenüber unserer Redaktion.

Es sei dem Busunternehmen aus Waiblingen sehr wichtig gewesen, an dem Vorhaben beteiligt zu sein. Man habe eine „unheimliche Lernkurve“ hinter sich. Und das automatisierte/autonome Fahren werde sicher „ein Puzzleteil der Verkehrswende“ sein, glaubt Windweisen. Aber „kostendeckend“ müsse es für Omnibus-Verkehr Ruoff auch sein. „Ansonsten können wir uns das nicht leisten.“

Wie alle Verkehrsunternehmen spüre OVR die Energie-Krise und nach wie vor die Folgen der Corona-Pandemie, die Fahrgastzahlen seien noch nicht wieder auf dem Niveau von vor 2020. „Es muss sich unterm Strich rechnen“, sagt Windeisen dazu, ob OVR sich bei einer etwaigen Verlängerung des „Ameise“-Projekts beteiligen würde. Man sei „in gutem Austausch“.

Ministerialdirektor: "In guten Gesprächen" - Entscheidung erst 2023

Ob und wie viel Geld das Land künftig beisteuert, steht nicht fest. Ministerialdirektor Berthold Frieß überbrachte am Montag zwar herzliche Grüße von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), verwies auf die 2,5 Millionen Euro, die er für die erste Phase zur Verfügung gestellt hat. Auch äußerte er sich optimistisch, dass selbstfahrende Busse den ÖPNV etwa im „On demand“-Bereich, also bei der Beförderung nach Bestellung durch die Fahrgäste, weiterbringen können. Man sei „in guten Gesprächen“ mit den Projektverantwortlichen. Doch momentan liefen in der Stuttgarter Koalition Haushaltsgespräche.

Im ersten Quartal 2023, so der Ministerialdirektor gegenüber unserer Redaktion, werde man im „Ameisen“-Projekt „miteinander final entscheiden“.

Stadt Waiblingen hat Interesse an Fortsetzung

Die Stadt Waiblingen hätte laut Verkehrsplaner Tristan Seiwerth definitiv Interesse an einer Fortsetzung. Diese hänge von den Fördergeldern ab. An Eigenmitteln hat die Stadt bislang circa 100.000 Euro eingebracht, etwa für die Einrichtung der beiden Bushaltestellen am P+R-Parkplatz auf dem Hess-Areal beim Bahnhof sowie beim Berufsbildungswerk (BBW). Oder auch für die Bürgerbeteiligung. Denn es wird nicht nur erforscht, wie der fahrerlose Bus auf der Straße klarkommt und welche Infrastruktur es braucht, damit er sich gut zurechtfindet.

Auch die Akzeptanz der Fahrgäste spielt eine Rolle. Und die Frage, wie sich das Berufsbild der Busfahrer ändert, so Professor Ralf Wörner von der Hochschule Esslingen, der das Forschungsvorhaben koordiniert.

Operator zu sein ist anstrengender als Busfahren, so der OVR-Chef

Vier Waiblinger Busfahrer hat die OVR zu Operatoren für die „Ameise“ geschult. Auch ihnen gefällt es, mit dem Hightech-Mobil unterwegs zu sein. Aber, so ihr Chef Horst Windeisen: „Sie wollen nicht nur das machen.“ Denn es sei für die Fahrer „deutlich anspruchsvoller und aufwendiger“, den fahrerlosen Bus zu begleiten, als einen klassischen Gelenkbus zu steuern.

Immer wieder müssen die Operatoren dem sehr defensiv fahrenden Kleinbus mittels Knopfdruck erlauben, bestimmte Fahrmanöver durchzuführen. Ansonsten bleibt er stehen und wartet ab. Bei Bedarf müssen sie selbst per Fernsteuerung um Hindernisse herum manövrieren. „Man muss die Operatoren nach einer gewissen Zeit ablösen, weil die Anspannung einfach immer da ist“, sagt Horst Windeisen.