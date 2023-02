Park-Chaos in der Waiblinger Innenstadt: Was sagen die Händler dazu?

Auf der Suche nach einem Parkplatz in der Waiblinger Innenstadt kann es schon mal passieren, dass alle Zeichen auf null stehen – und die Marktgarage und Postplatzgarage voll belegt sind. Mit dem Wegfall der Landratsamt-Tiefgarage sei es logisch, dass sich die Parkplatzsuchenden auf die anderen Tiefgaragen in Waiblingen verteilen, sagt Jürgen Wäller, Inhaber von Wäller Schuhmoden in der Blumenstraße.

Das Schuhgeschäft profitiert von der Randlage in der Innenstadt. „Wir haben eigene Parkplätze“, sagt Inhaber Jürgen Wäller. Zwar werde die Einfahrt immer wieder zugeparkt, „doch das ist ein anderes Problem“, sagt er.

Er schätzt, dass die meisten Kunden die Einkäufe zu Fuß erledigen. Das Auto komme dann bei größeren Einkäufen zum Einsatz - „wenn man zum Beispiel eine schwere Maschine kauft“.

Baustellen wirken sich auch auf die Waiblinger Innenstadt aus

Markus Schneider, Inhaber der Buchhandlung Taube am Waiblinger Marktplatz, hat noch keine Beschwerden aus der Kundschaft wegen dem Parkplatz-Mangel bekommen. „Ich parke selbst in der Marktgarage“, sagt er. Dabei hat er kein Problem, einen Parkplatz zu finden. Viele Kundinnen und Kunden würden außerdem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Stadtbus in die Innenstadt kommen. Besonders die Markttage am Mittwoch und Samstag wirken wie ein „Magnet“ für die Kundschaft. „Der Markt ist ein zusätzlicher Grund, in die Stadt zu kommen.“

Diese Beobachtung macht auch Bäckermeister Kai Kauffmann. Seine Bäckerei in der Langen Straße liegt nur wenige Laufschritte vom Waiblinger Marktplatz entfernt. Die meisten Menschen seien zu Fuß, mit dem Rad oder der Bahn unterwegs. Dass sich das Park-Chaos auf den Umsatz der Bäckerei auswirkt, verneint der Inhaber. „Ich spüre das nicht“, sagt der Bäckermeister. Allerdings gibt es weitere Faktoren, welche die Erreichbarkeit der Innenstadt verschlechtern können, zum Beispiel Straßensperrungen in Waiblingen. Die Baustelle an der Hallenbad-Kreuzung habe man schon gemerkt.

Max Pfund von Villinger-Zeller weiß von einer vereinzelte Beschwerde

Dass sich Kunden darüber beschweren, keinen Parkplatz zu bekommen, davon hat Max Pfund, Inhaber des Waiblinger Traditionsgeschäfts Villinger-Zeller, nichts mitbekommen. Er ist Vorsitzender des Vereins Innenstadtmarketing Waiblingen. Auch auf Nachfrage seiner Kolleginnen und Kollegen im Einzelhandel habe er nichts erfahren. „Vereinzelt gab es mal eine Beschwerde“, meint er.

Aus dem Fenster des Geschäfts in der Langen Straße kann Max Pfund einen Blick auf die Anzeigetafel der Marktgarage werfen. Und diese zeigt gegen 10 Uhr am Morgen viele freie Parkplätze an, so der Inhaber. Dass die Marktgarage komplett belegt sei, sei selten. Nur zu Stoßzeiten und an den Markttagen sei das der Fall.

Hat sich das Konsumverhalten der Kundinnen und Kunden verändert?

Der Vorsitzende des Vereins Innenstadtmarketing befindet, dass das Park-Chaos kein wesentliches Problem für den Einzelhandel sei. Viel schwerwiegender aus Sicht von Max Pfund: Die Frequenz, was den Konsum angeht, sei niedriger geworden. „Kaufentscheidungen dauern länger.“ Es komme auch vor, dass Kunden einen Kauf in den nächsten Monat verschieben. „Oder zu einem günstigen Produkt greifen.“

In der Buchhandlung Taube beobachtet Inhaber Markus Schneider auch, dass Kaufentscheidungen sorgfältig getroffen werden. „Es wird gut ausgewählt, weil Bücher oftmals ein Geschenk sind.“ Er hat aber nicht das Gefühl, dass gespart wird. „Ein Buch ist mehr als nur eine Ausgabe, sondern Input.“ In den Monaten Februar und März gebe es die meisten Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt - ein Grund, warum wieder zum Buch gegriffen wird. „Viele möchten sich eine Auszeit mit Literatur gönnen“, sagt Markus Schneider.

In der Schuhbranche ist der Monat Februar wegen des Saisonwechsels ein eher schlechter Monat, sagt Jürgen Wäller. Die Kunden würden beim Einkauf aber Wert auf Qualität legen und dafür einen höheren Preis in Kauf nehmen. „Es wird gezielter eingekauft“, sagt er. Das Schuhmoden-Geschäft setzt außerdem auf eine Vielfalt an Produkten. So besteht das Sortiment auch aus Tanz- und Barfußschuhen.