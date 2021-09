Die Panik bricht aus, wenn das Auto im Parkhaus nicht mehr anspringt oder ein Besucher des Parkhauses sein bereits bezahltes Ticket auf dem Weg zum Auto verliert. Wie verhält man sich richtig und was tut man in so einer Situation? Rainer Kaspar, Mitarbeiter der Parkierungsgesellschaft Waiblingen, sagt: „Erst einmal Ruhe bewahren.“

Täglich werden die Mitarbeiter der Parkierungsgesellschaft mit solchen Situationen konfrontiert: Da geht es um den Ticketverlust, Autos, die Starthilfe