Personalmangel: Biergarten Schwaneninsel kürzt vorübergehend Öffnungszeiten

Weil Personal fehlt, öffnet der Biergarten Schwaneninsel in Waiblingen am Donnerstag, 9. Juni, und Freitag, 10. Juni, erst ab 16 Uhr - wenn das Wetter mitspielt. Normalerweise ist bei Biergartenwetter täglich ab 11 Uhr geöffnet. Am heutigen Mittwoch, 8. Juni, bleibt der Biergarten wegen der Wetterprognosen ganz geschlossen.

„Leider werden wir diese Woche bis einschließlich Freitag erst ab 16 Uhr öffnen, da uns schlicht die Mitarbeiter fehlen“, so der Biergarten auf seiner Facebook-Seite. Am Wochenende soll dann wieder ab 11 Uhr geöffnet sein.

Momentan stehen nur zwei Festangestellte auf dem Dienstplan, so Biergarten-Chef Michael Sprenger gegenüber der Redaktion. Nur mit Aushilfen kann der große Biergarten aber nicht betrieben werden. Weitere Angestellte sind aktuell im Pfingsturlaub