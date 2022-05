Personalnot: Kita Taubenstraße in Waiblingen-Neustadt schließt bis 31.7. früher

Wegen Personalmangels ist in der städtischen Kita Taubenstraße in Neustadt die Betreuungszeit stark gekürzt worden – und das trifft gerade Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind, besonders hart. So wie bei Nicole Hofmann-Schnelle und ihrem Mann: Die älteste Tochter (8) besucht die Grundschule, die jüngere Tochter (2) die Kita Taubenstraße. Eigentlich sollte die Zweijährige dort von Dienstag bis Donnerstag bis 17 Uhr betreut werden, seit einer Weile müssen die Eltern ihre Tochter an diesen drei Tagen schon um 15 Uhr abholen – und zwar vorläufig bis Ende Juli.

Nicole Hofmann-Schnelle fragt sich, wie sie und ihr Mann das schaffen sollen: „Das ist für zwei Berufstätige, die nicht im Rems-Murr-Kreis tätig sind, alleine von der Fahrzeit nicht realisierbar.“

Nicole Hofmann-Schnelle: „Ich habe keine Möglichkeit für Home-Office“

Die Mutter aus Neustadt arbeitet seit 20 Jahren für eine Bank, ihr Arbeitsplatz liegt in der Stuttgarter Innenstadt. „Ich habe keine Möglichkeit für Home-Office.“ Ihr Mann ist im Außendienst tätig, er kann immerhin zum Teil von zu Hause aus arbeiten. Wenn er aber zu einem Kundentermin nach Nürnberg oder Freiburg muss, dann wird auch für ihn eine Kita-Schließzeit um 15 Uhr zu einer Belastungsprobe. „Er hat dann Zeitdruck – da darf auf der Autobahn nichts passieren“, sagt Nicole Hofmann-Schnelle. Aber jeder weiß: Stau gibt es auf der Autobahn immer wieder.

Betreuungszeiteinschränkungen über den 30. April hinaus

Als sie und ihr Mann in den Osterferien eine E-Mail von der Stadt Waiblingen erhielten, dass die Betreuungszeiten in der Kita Taubenstraße bis 31. Juli gekürzt werden muss, war schnell klar, dass sie bei der Stadt Waiblingen um Unterstützung bitten müssen. Auf den 19. April ist das Schreiben der Stadt datiert, darin ist davon die Rede, dass eine „Weiterführung der Betreuungszeiteinschränkungen“ über den 30. April hinaus erforderlich sei. Begründet werden diese mit Personalengpässen, laut dem Schreiben eine Folge der Corona-Pandemie und des allgemeinen Fachkräftemangels.

Solche Kürzungen der Betreuungszeiten wurden auch schon in anderen städtischen Kindertagesstätten umgesetzt, etwa in der Kita „Im Burgmäuerle“ und der Kita „Beim Wasserturm“. Bei Letzterer ist der Elementar- und Kleinkindbereich aktuell nur von 7 bis 16 Uhr geöffnet statt bis 17 Uhr. Die Kita „Im Burgmäuerle“ in Hegnach schließt bis auf weiteres von Montag bis Donnerstag um 15 Uhr statt um 17 Uhr – und freitags bereits um 14.30 Uhr. Immerhin sagt die Stadt zu, dass in der Kita Taubenstraße vor Ablauf des genannten Zeitraums – gemeint ist die Zeit bis zum 31. Juli – ein Ende der Einschränkungen erfolgen könnte, wenn sich die dortige Lage bessert. Die Stadt, heißt es in dem Brief der Abteilung Kindertageseinrichtungen weiter, sei intensiv in der Personalakquise.

Eine mögliche Lösung aus Sicht der Eltern: Ein Platz in einer anderen Kita

Nicole Hoffmann-Schnelle braucht aber eine schnellere Lösung. Natürlich kann sie auch mal Überstunden abbauen und früher den Arbeitsplatz verlassen, auch hat ihr Mann teilweise Home-Office – doch auf Dauer sieht sich die Familie nur schwer in der Lage, den Spagat zu bewältigen. Nicole Hoffmann-Schnelle hat deshalb laut eigenem Bekunden bei der Stadtverwaltung nachgefragt, ob ihre Tochter nicht zumindest vorübergehend eine andere Kita besuchen könnte, die wie kürzlich noch die Kita Taubenstraße bis 17 Uhr geöffnet hat. „Ich bin bereit, im Umkreis von fünf Kilometern woanders hinzufahren.“ Auch schlug sie vor, die Kürzung der Öffnungszeiten anders zu organisieren: Statt von 7 bis 15 Uhr könnte die Kita ja auch von 8 bis 16 Uhr geöffnet haben. Diese eine Stunde mehr am Nachmittag würde es Eltern wie ihr viel leichter machen, Beruf und Familie zu vereinbaren. Nicole Hoffmann-Schnelle wünscht sich eine baldige Lösung.

Lob für die Arbeit des Personals: „Die Kinder sind immer gern hingegangen“

Der Mutter aus Neustadt geht es nicht darum, die Kita Taubenstraße schlechtzumachen. Sie schätzt nämlich die bisherige Arbeit des dortigen pädagogischen Personals sehr. Die zweifache Mutter ist selbst in Neustadt aufgewachsen und hat dort auch die Kita Taubenstraße besucht, genau wie ihr erstes Kind. „Die Kinder sind immer gern hingegangen.“

Wegen der eingeschränkten Öffnungszeiten erhebt die Stadt bei den Eltern der Kita Taubenstraße immerhin derzeit keine vollen Gebühren. Wer die Ganztagsbetreuung gebucht hat, zahlt nur die Gebühren für VÖ7 – also die nächstniedrigere Stufe. Wer eigentlich VÖ7 nutzt, dem werden nun die Beiträge für VÖ6 in Rechnung gestellt. Dem Wunsch von Nicole Hofmann-Schnelle, ihr Kind kurzfristig in einer anderen städtischen Kita unterkommen zu lassen, wird die Stadt indes nicht nachkommen. „Die Kinder können nicht kurzfristig in eine andere Kita wechseln. Es gibt derzeit keine verfügbaren Ganztagesplätze in anderen Einrichtungen“, stellt die Abteilung Kindertageseinrichtungen auf Nachfrage klar.

Stadt: „Wir suchen intensiv nach Personal für die Kita Taubenstraße“

Die vorgenommenen Kürzungen stehen laut der Stadt regelmäßig auf dem Prüfstand und sind abhängig von der Entwicklung der Personalsituation. In der Kita Taubenstraße gibt es nach Angaben der Verwaltung krankheitsbedingte Ausfälle, stadtinterne Wechsel, eine Schwangerschaft und Kündigungen. „Wir suchen intensiv nach Personal für die Kita Taubenstraße und es finden bereits Bewerbungsgespräche statt.“ Aktuell werden städtische Springer und Krankheitsvertretungen eingesetzt.