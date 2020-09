Happy war happy. „Happy“ ist der Name einer außergewöhnlich charmanten, leutseligen, geduldigen und ausnehmend gut aussehenden Ponystute, die zusammen mit ihrer Kollegin „Anita“ am Donnerstagvormittag dem Alexander-Stift in Hegnach einen Besuch abstattete. Derart mit Begeisterung, Zuneigung und Zärtlichkeiten überhäuft wie bei diesem Ausflug werden die beiden Pferdedamen gewiss nicht jeden Tag. Da wurde gelacht, geknuddelt, geherzt, gestreichelt, getätschelt – und es gab Karotten und