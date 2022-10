Pfiffikus-Kleiderladen in Waiblingen: Zeit für Warenannahme reduziert

Kaum ist die neue Ware etikettiert, schon hat sie den Laden wieder verlassen: Der Umsatz im Pfiffikus-Secondhand-Laden für Kinder in Waiblingen hat sich laut Pressemitteilung in den vergangenen Wochen nahezu verfünffacht, verglichen mit den Anfangsjahren. Auch die Qualität des Angebots hat laut dem Förderverein Kinderschutzbund signifikant zugenommen – „was sicherlich der Erfahrung des Frauenteams und der kritischen Durchsicht bei der Warenannahme geschuldet ist“, betont die Erste Vorsitzende Eva-Maria Schäfer, die auch Geschäftsführerin des Ladens ist.

Sonderschichten unter der Woche

Doch leider kommt nach ihren Angaben das Team mittlerweile an seine räumliche, personelle und zeitliche Belastungsgrenze: In einem hoch provisorisch hergerichteten, beengten Lager stapeln sich laut Eva-Maria Schäfer die Ikea-Taschen der Verkäuferinnen, meist warten übers Wochenende mehr als 20 Taschen mit je 25 Einzelteilen darauf, bearbeitet zu werden. Sonderschichten würden bereits unter der Woche eingelegt, aber jetzt sei eine Grenze erreicht, an der sich die Geschäftsführerin und Erste Vorsitzende des Fördervereins Kinderschutzbund ernsthaft Gedanken machen muss um ihr Team. Sie befürchtet, dass die Motivation und Freude bei der Arbeit verloren gehen könnten, dass das so wichtige persönliche Gespräch mit der Kundschaft und mit den im Laufe der Zeit doch sehr vertrauten Verkäuferinnen zu kurz kommt und dass damit letztendlich auch die Qualität des Angebots leidet.

Ab Dienstag, 11. Oktober 2022, werden die Zeiten der Warenannahme eingeschränkt

So hat sich laut Eva-Maria Schäfer das Team nun dafür entschieden, die Zeiten für die Warenannahme im Secondhand-Laden in Waiblingen von Dienstag, 11. Oktober, an einzuschränken. Ein grundsätzlicher vorübergehender Annahmestopp solle keinesfalls verhängt werden. Und vergraulen wolle man die Verkäuferinnen eben auch nicht, wenn sie mit den vollgepackten Taschen unverrichteter Dinge wieder nach Hause geschickt werden müssten. Man hoffe aber auch, dass nicht ein erneuter Run in der kommenden Woche auf den Laden erfolgt, weil man befürchtet, dass die Ware nicht mehr angenommen werden könnte. „Ein schwieriger Spagat, der mit den neuen eingeschränkten Annahmezeiten nach einem gewissen Vorlauf bewältigt werden soll“, betont Eva-Maria Schäfer.

Gleichzeitig hofft sie aber auch, neue ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden, die die Freude an der Arbeit im Team teilen möchten und damit aber auch das Team entlasten. Noch mehr freuen würden sich die Frauen „über einen Sponsor für einen größeren Laden, in dem man die gesamten Abläufe der Warenannahme etwas komfortabler gestalten könnte und so zur Zufriedenheit aller beitragen könnte“, so Eva-Maria Schäfer. Der Bedarf sei groß, das Bewusstsein für nachhaltiges Einkaufen gestiegen, die Motivation aller Mitarbeiterinnen enorm und die Freude über die so gewaltige finanzielle Unterstützung mit den Erlösen im Laden für die notwendige Arbeit des Kinderschutzbundes Schorndorf/Waiblingen sei überwältigend. Eva-Maria Schäfer: „Der eingeschlagene Weg ist gerade in diesen schwierigen Zeiten der richtige, er darf nicht scheitern, einfach weil die ehrenamtliche Arbeit fast nicht mehr zu bewältigen ist.“

Die regulären Öffnungszeiten des Kleiderladens in der Schmidener Straße 5 in Waiblingen:

Dienstag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr.

Die neuen Zeiten für die Warenannahme:

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag von 10 bis 11 Uhr (nicht mehr Freitagvormittag) sowie Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 15 Uhr (nicht mehr Dienstagnachmittag).

Was die Warenannahme im Laden in Waiblingen angeht, hat Eva-Maria Schäfer folgende Wünsche: