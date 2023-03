Postplatz: Kreisbauten in Waiblingen erneut teurer - in Rötestraße bald Einzug

Der Rems-Murr-Kreis kommt bei seinen drei laufenden Bauprojekten in Waiblingen mit einem blauen Auge davon. Unterm Strich kosten die Erweiterung des Landratsamtes am Alten Postplatz, die Renovierung des Sitzungssaales im Altbau und das neue Verwaltungsgebäude in der Rötestraße/Emil-Münz-Straße rund 92 Millionen Euro - sechs Prozent mehr als geplant. Nun hat der Kreistag weitere Vergaben für Fassaden, Heizungs- und Sanitäranlagen sowie Fenster in Höhe von fast 14 Millionen Euro beschlossen. Damit ist der Großteil der Leistungen vergeben, nämlich 83 Prozent, so dass die Gefahr wohl gebannt ist, dass die Kosten noch aus dem Ruder laufen könnten.

„Schwierige Rahmenbedingungen“

Auf dem Bau explodieren seit dem Ukraine-Krieg die Preise. Reihenweise werden geplante Bauprojekte gestrichen, weil die Kostenentwicklung nicht abzuschätzen ist. Auch die Kreisbaugesellschaft muss laufende Bauprojekte, wie zum Beispiel das auf der Hangweide in Kernen, nochmals durchrechnen: Was kann und will sich die Kreisbau leisten?

Der Rems-Murr-Kreis hatte gerade noch rechtzeitig mit seinen Immobilien-Großprojekten in Waiblingen begonnen, um die auf rund einem Dutzend Standorten verteilten Ämter an zwei Orten in der Stadt zu konzentrieren. „Insgesamt verlaufen sämtliche Baumaßnahmen derzeit planmäßig“, so das Landratsamt im Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss über den Stand der Dinge.

„Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen konnten die Kostenüberschreitungen in Relation zum Gesamtkostenvolumen aller drei großen Bauprojekte noch in Grenzen gehalten werden“, freut sich Finanzdezernent Peter Schäfer und lobt die „straffe Projektsteuerung der Bauvorhaben und ein konsequentes Kostencontrolling“.

Das Gebäude wird in Holzhybridbauweise erstellt und im späteren Betrieb klimaneutral sein. Es sollte einmal 29,5 Millionen Euro kosten. Das war 2018. Drei Jahre später, die Pläne lagen auf dem Tisch, war von 54 Millionen Euro die Rede. Jetzt erhöhten sich die Baukosten für den Erweiterungsbau gegenüber Dezember 2022 ein weiteres Mal. Und zwar von 57,3 auf 62 Millionen Euro. Ein Plus von über acht Prozent.

Bei den Gesamtkosten für alle drei Baumaßnahmen rechnet man mit knapp 5,5 Millionen Euro mehr, sie steigen um rund sechs Prozent auf etwas über 92 Millionen Euro.

Sechs Prozent mehr seien vor dem Hintergrund der derzeitigen Herausforderungen „durchaus als sehr positiv zu bewerten“, heißt es in der Vorlage für die Kreisrätinnen und Kreisräte.

Neubau Rötestraße fast einzugsfertig

Vor diesem Hintergrund stellt sich auch die Frage, wie es mit der Gesamtimmobilienkonzeption weitergeht. Zu der gehört nämlich in weiteren Schritten die Kernsanierung des Altbaus aus den 1950er Jahren und ein Umbau der sogenannten „Pagode“, die in den 1980er Jahren gebaut wurde.

Auf der Ziellinie ist das Bauvorhaben in der Rötestraße (27 Millionen Euro), das weitgehend fertiggestellt ist (Einzugstermin Juni 2023). Es sei deshalb mit keinen weiteren signifikanten Kostensteigerungen mehr zu rechnen.

Gleiches gelte für die laufende Sanierung des Querbaus mit Sitzungssaal (7,8 Millionen Euro, plus neun Prozent).

Millionen für Fenster und Fassaden

Für den Erweiterungsbau am Alten Postplatz hatte sich im November 2022 für einige Leistungen wie „Heizung/Kälte und Sanitär“ und „Fassade/Fenster“ überhaupt kein Anbieter gefunden. Landrat Richard Sigel holte sich im Kreistag deshalb die Erlaubnis, die Aufträge selbst zu vergeben, sofern sie in einem bestimmten Kostenrahmen liegen. Im zweiten Anlauf hat’s schließlich geklappt. Nach dem Abbruch der Tiefgarage im Sommer 2022 wird derzeit der Rohbau hochgezogen. Ende September/Anfang Oktober soll Richtfest gefeiert werden, zeitgleich mit der Einweihung des neuen Sitzungssaals.

Bezogen werden kann das neue Landratsamt Mitte 2024, so dass dann auch mit dem Ende des zeitweisen Verkehrschaos am Alten Postplatz zu rechnen ist, das durch die Bauarbeiten und die Schließung der Landratsamtstiefgarage ausgelöst wird.

Der Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss hat im Einzelnen folgende Leistungen vergeben:

Trockenbau, rund 600.000 Euro, Firma Rienth GmbH & Co. KG, Winnenden.

Dachabdichtung, 850.000 Euro, Gebrüder Rückert GmbH & Co. KG, Gosheim.

Innendämmung Tiefgarage, 200.000 Euro, P&P Wand- und Deckensysteme GmbH, Schöneck.

Baulogistik, 900.000 Euro, Building Construction Logistics GmbH, Raunheim.

Durch die Landkreisverwaltung mittels erteilter Ermächtigungen vergeben wurden folgende Gewerke: