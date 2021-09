Die Königsfamilie, sprechende Tiere, zwei Bäcker und der vergessliche Zauberer betreten wieder die Bühne in der Waiblinger Altstadt. Puppenspieler Veit Utz Bross hat in seinem Theater unter dem Regenbogen ein neues Stück mit dem Titel „Der Schokoladenkuchen“ im Programm. In diesem Stück geht es um die schöne Prinzessin aus Waiblingen, das Rezept für die beste Brezel und den leckersten Schokoladenkuchen.

Bei den Kindern kommen die lustigen Zaubersprüche und die sprechenden Tiere an.