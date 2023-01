Querdenker-Szene: Politiker Luigi Pantisano aus Waiblingen am Online-Pranger

Der Linken-Politiker Luigi Pantisano steht auf der Liste des in der Querdenker-Szene beliebten Online-Prangers „Ich habe mitgemacht“. Pantisano ist in Waiblingen geboren, engagiert sich seit langem in der Politik, ist Stadtrat in Stuttgart und Teil des Landes- und Bundesvorstands seiner Partei. Außerdem erhält er seit Jahren Morddrohungen. Ist der Online-Pranger nun eine weitere Eskalation? Wie geht es ihm damit? Welche Auswirkungen hat es? Und: Was lässt sich dagegen tun?

Der Online-Pranger: Wer steckt dahinter?

Luigi Pantisano war der Online-Pranger „Ich habe mitgemacht“ bislang kein Begriff. Den Hashtag habe er auf Twitter wahrgenommen, habe aber nicht gewusst, dass es dazu eine Website gibt. Als wir ihn damit konfrontieren, dass sein Name dort aufgelistet wird, sagt er: „Mein erster Gedanke war, ich bin Eintrag Nummer 1659, ich bin einer von sehr, sehr vielen. Aber es ist trotzdem beängstigend, dass es so normal geworden ist, Menschen an den Pranger zu stellen, für Positionen, die sie vertreten.“

Der Online-Pranger „Ich habe mitgemacht“ ist deutschlandweit bekannt. Durch den Hashtag #IchHabeMitgemacht verbreitet er sich regelmäßig über die sozialen Medien. Bereits im April hat unsere Redaktion auf die Seite aufmerksam gemacht – und die Person, die dahintersteckt. Stand der Journalist Burkhard Müller-Ullrich anfangs noch namentlich im Impressum der Seite, findet sich dort mittlerweile seine Schweizer Kontrafunk AG.

Die Liste: „Täter von heute“ und Holocaust-Vergleich

Die Seite versteht sich als „Dokumentationszentrum für Corona-Unrecht“, die von einem „Kreis besorgter Archivare“ betrieben werde, um „Beweisstücke“ gegen „die Täter von heute“ zu sammeln. Dabei fällt in der Selbstbeschreibung auch der Begriff „Zivilisationsbruch“, der von dem deutsch-israelischen Historiker Dan Diner in Bezug auf den Holocaust geprägt wurde.

Was die Seite tatsächlich tut: Zitate von Menschen auflisten. Menschen, die sich positiv zur Corona-Impfung äußern. Oder negativ über Coronaleugner, Impfgegner und Querdenker. Wie eine TV-Moderatorin Corona-Maßnahmen bei privaten Treffen handhabt, zählt für die Betreiber offenbar ebenso als „Beweisstück“ wie der Impfkampagnen-Slogan „Melitta macht Impfen zum Genuss“. Auf der Liste finden sich Journalisten, Politiker, Personen des öffentlichen Lebens und Behörden-Mitarbeiter. Benedikt Paulowitsch, Bürgermeister von Kernen, steht darauf. Und Luigi Pantisano.

Der Eintrag: Wie Pantisano am Pranger landete

Der Online-Pranger zitiert eine Instagram-Story des Linken-Politikers vom 29. November. Darin stand die Forderung für eine „[...] umfassende Vorbereitung von Corona-Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren mit besonderem Blick auf ein niederschwelliges Angebot für alle Familien, die ihre Kinder impfen lassen wollen, sobald der kindgerechte Impfstoff nach der offiziellen Freigabe zur Verfügung steht". Teil einer Pressemitteilung seiner Fraktion im Stadtrat Stuttgart zu einem entsprechenden Antrag. Wie das Zitat den Weg zum Pranger fand, ist unklar – die Macher rufen dazu auf, aktiv Vorschläge einzusenden.

Die Morddrohungen: „Wir warnen dich nur einmal“

Neu ist das Gefühl, am Pranger zu stehen, für Pantisano nicht. „Aber neu ist, dass es aus der Coronaleugner-Ecke kommt“, sagt der Linken-Politiker. Seit er 2016 öffentlich die rassistischen Äußerungen rund um die Kölner Silvesternacht kritisierte, wird Pantisano beleidigt, bedroht und als Feind markiert. Auch seine Wohnadresse wurde teilweise veröffentlicht. Seine Social-Media-Beiträge würden „regelmäßig aus einer bestimmten Ecke kommentiert“, und das so massiv, dass es organisiert wirke.

Pantisano steht im Austausch mit der Beratungsstelle „Leuchtlinie“, die sich mit Prangern und Feindeslisten bestens auskennt. „Ich bin überzeugt davon, dass ich immer wieder auf Listen rechter Kreise im Rems-Murr-Kreis und der Region Stuttgart gelandet bin“, sagt er. Doch auch über die Region hinaus hat der Politiker Morddrohungen erhalten. 2020, als Pantisano für das Amt des Oberbürgermeisters in Konstanz kandidierte, wurde ein Drohbrief in den Briefkasten seines Wahlkampfbüros geworfen. Laut „Seemoz“ wurde dabei nicht nur Pantisano selbst, sondern auch seine Eltern bedroht. Zitat: „Wir warnen dich nur einmal, sonst läufst du in ein Messer!“.

Die Folgen: „Wer traut sich denn, sich politisch zu engagieren?“

Im Online-Pranger „Ich habe mitgemacht“ sieht der Linken-Politiker eine große Gefahr. „Ein Gemeinderat ist ein ehrenamtliches Gremium“, sagt er. „Alleine die Liste zu füllen, mit Namen und Adressen, da findet man kaum noch Leute, die dazu bereit sind.“ Im Ergebnis würden nur noch bestimmte Menschen für Ämter zur Verfügung stehen, die Vielfalt leide darunter. „Wer traut sich denn, sich politisch zu engagieren, wenn man so behandelt wird?“ Er selbst fühle sich als Berufspolitiker und Teil des Parteivorstands mittlerweile gut geschützt – „aber als die ersten Drohungen kamen, war ich ein einfacher Stadtrat“.

Luigi Pantisano ist mit all diesen Drohungen immer offen umgegangen. „In der Nachbetrachtung war das für mich die richtige Entscheidung“, sagt er. Doch zur Rechenschaft gezogen wurde nie jemand. „Ich hatte die ersten Jahre große Probleme mit der Polizei, weil sie dem nie so richtig nachgegangen sind.“ In Stuttgart hätte man ihm eine Polizistin zugeteilt, die eigentlich für Linksextremismus zuständig sei und sich in der rechten Szene nicht ausgekannt habe, sagt er. Erst auf einen Artikel der Kontext-Wochenzeitung hin habe sich etwas geändert.

Die Gegenmaßnahmen: „Wenn die Politik will, dann kann sie“

„Ich zeige alles immer an, aber jede Anzeige ist bisher ins Leere gelaufen“, so der gebürtige Waiblinger. Selbst bei offensichtlichen Beleidigungen unter Klarnamen sei nichts passiert. „Mittlerweile muss ich sagen, dass ich selbst heftigste Beleidigungen, die keine Drohungen sind, gar nicht mehr anzeige. Weil ich eh nicht davon ausgehe, dass die Polizei sich darum schert.“

Auch die Politik sieht Pantisano in der Verantwortung, hier mehr zu tun. „Warum ist denn dieser Pranger noch online? Was machen denn die Innenministerien des Landes, des Bundes? Warum stellen die nicht Regeln auf, dass so was nicht geht?“, fragt er. Nach der Krawallnacht von Stuttgart habe man jetzt eine Messerverbotszone in der Stadt. „Wenn die Politik will, dann kann sie“, so Pantisano. „Das Problem ist, dass konservative Politiker*innen, die in den Innenministerien nun mal sitzen, keinen Druck machen – weil es ein Stück weit auch gegen die eigene Klientel geht.“

Dass der Online-Pranger „Ich habe mitgemacht“ im Impressum eine Schweizer Adresse nennt, könne das Nichtstun nicht erklären, sagt Pantisano. „Wenn das eine Terrorseite des IS wäre, wäre die trotzdem sofort weg – zu Recht! Oder eine linksterroristische Gruppe, die bürgerliche Politiker*innen an den Pranger stellt – das würde keine drei Tage stehen.“