Der islamische Fastenmonat Ramadan hat am Mittwochabend, 12. Mai 2021, geendet – doch das traditionelle Gebet am Morgen danach konnte in der Sultan-Ahmet-Moschee in Waiblingen wegen Corona nur mit begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden. Laut Kadri Yayla, Ingenieur und Vorstandsmitglied bei Ditib Waiblingen, dürfen statt der sonst üblichen 250 bis 300 Gläubigen nur maximal 80 Menschen gleichzeitig in der Moschee in der Max-Eyth-Straße im Waiblinger Gewerbegebiet Ameisenbühl sein. Damit mehr