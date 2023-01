Rathaus-Abriss in Neustadt im Zeitplan - aber Pflegeheim-Bau verzögert sich

Die Abbrucharbeiten am Rathaus Neustadt sind mittlerweile weit fortgeschritten. Laut Stefan Treiber von der Firma JMS aus Weinstadt sind jetzt die Untergeschosse dran, im Lauf des Februars 2023 soll alles erledigt sein. „Stand heute gehen wir fest davon aus, dass wir den Zeitplan einhalten.“ Dafür kann ein anderer Zeitplan nicht mehr aufrechterhalten werden – nämlich jener für den Neubau eines Pflegeheims auf dem Areal des ehemaligen Rathauses.

Ursprünglich sollte das Pflegeheim auf das benachbarte Balaton-Areal

Eigentlich sollte der Baustart im Lauf des Jahres 2023 sein. So hatte es Ortsvorsteherin Daniela Tiemann noch im vergangenen Dezember mitgeteilt. Dabei hinkte schon diese Zeitangabe den ursprünglichen Plänen hinterher. Das lag vor allem daran, dass der Ortschaftsrat von Neustadt 2017 die bestehende Planung für das Pflegeheim kippte. Dieses sollte ursprünglich mal auf dem benachbarten Balaton-Areal entstehen – doch dann wurde alles geändert. Der Ortschaftsrat wollte dort nämlich eine Wohnbebauung, weshalb das Pflegeheim nun auf das Rathaus-Areal kommen soll.

Im August 2020 rechnete Baubürgermeister Dieter Schienmann noch damit, dass der Bau des Pflegeheims auf dem Rathaus-Areal Anfang 2022 starten kann. Im Juli 2021 erklärte dann der damalige Oberbürgermeister Andreas Hesky, dass sich alles wegen umfangreicher Vorarbeiten und Planungen verschoben habe. Als neuer Termin für den Baustart wurde das erste Quartal 2023 genannt. Inzwischen ist klar: Es geht erst 2024 los.

„Das Baugesuch wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 vom Investor eingereicht“

Daniel Schwaderer, der im von Baubürgermeister Dieter Schienmann geleiteten Dezernat III für Controlling und Projektsteuerung zuständig ist, verweist darauf, dass die Ausführungsplanung für das Pflegeheim noch in Arbeit ist. „Das Baugesuch wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 vom Investor eingereicht.“ Wann der Bau letztlich beginnen kann, hängt dann nach seinen Angaben unter anderem auch vom Baugenehmigungsverfahren ab. Nach aktuellem Stand soll es voraussichtlich Anfang 2024 losgehen. „Der Investor rechnet mit circa zwei Jahren Bauzeit.“ Heißt: Das Pflegeheim wird frühestens 2026 fertig.

Betreiber des Pflegeheims soll das Deutsche Rote Kreuz Stuttgart werden

Das wiederum bedeutet, dass die in dem Neubau vorgesehenen Räume für die Ortschaftsverwaltung ebenfalls später bezogen werden können. Daher werden die Ortsvorsteherin und ihre Mitarbeiter länger in den provisorischen Räumen der Volksbank in der Neustadter Hauptstraße 89 bleiben müssen. Investor für den Neubau ist weiterhin die PQ Projektentwicklung GmbH & Co. KG aus Stuttgart, betrieben werden soll das Pflegeheim wie das 2022 eröffnete Seniorenzentrum in Beinstein vom Deutschen Roten Kreuz Stuttgart (DRK). Für die Planung des Projekts ist das Atelier Wolfhof aus Weinstadt verantwortlich.

Wie viele Wohnungen auf dem benachbarten Balaton-Areal neu entstehen, kann die Stadt noch nicht mitteilen. 2021 hieß es noch, dass in vier Häusern insgesamt 37 neue Wohnungen gebaut werden, von denen sieben betreute Wohnungen sind. Aktuell kann Daniel Schwaderer aber nur so viel sagen: „Die Planung ist noch in Arbeit. Die genaue Zahl der Wohneinheiten und die Zusammensetzung können noch nicht abschließend angegeben werden.“ Für die Planung des Balaton-Areals ist weiter das Team von der Niederlassung Esslingen der Re2Area GmbH verantwortlich.

Stefan Treiber: „Die Abbruchkugel von früher gibt es nicht mehr“

Was die Abrissarbeiten am Rathaus Neustadt angeht, wird die Firma JMS nach dem Rückbau der Untergeschosse den Betonbruch in Verladung und Verwertung zerkleinern. „Die Abbruchkugel von früher gibt es nicht mehr“, erläutert der geschäftsführende Gesellschafter Stefan Treiber. Daher spreche man heute von einem selektiven Rückbau. „Alle Materialien werden voneinander getrennt.“ Da das alte Rathaus massenmäßig zu 80 Prozent aus Beton bestehe, könne dieser komplett recycelt und als Ersatzschottermaterial bei Neubauten oder als Unterbau von Parkplätzen und Straßen eingesetzt werden. Auch der Bauschutt aus Ziegel- und Kalksandsteinen werde entsprechend recycelt – „und findet zum Beispiel beim Auffüllen von Arbeitsräumen eine Verwendung“.

Sehr hohe Quote bei der Wiederverwertung der Materialien

Das Altholz des Dachstuhls und der Wandverkleidungen aus dem Innenbereich wird laut Stefan Treiber auf einem Recyclinghof gehäckselt. Damit kann dann Wärme erzeugt werden, ebenso könnten auch Spanplatten hergestellt werden. Ebenso gelangen laut dem Geschäftsführer der anfallende Baustahl, sonstiger Schrott und die Nichteisen-Metalle wie Alu und Kupfer wieder in den Abfallkreislauf. Diese Materialien werden etwa im Stahlwerk eingeschmolzen und als neuer Stahl wieder auf dem Bau eingesetzt. „Lediglich die gefährlichen Abfälle wie Asbest und alte Mineralwolle werden auf einer zugelassenen Deponie entsorgt. Dies war jedoch am alten Rathaus eher untergeordnet vorhanden.“ Die prozentuale Wiederverwertung der Materialien schätzt Stefan Treiber auf circa 99,8 Prozent – „wobei dies erst nach Fertigstellung der Arbeiten exakt ermittelt werden kann“.