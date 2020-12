Stück um Stück schreitet in der Waiblinger Innenstadt das Ladensterben fort – mit Corona haben die Ursachen meistens wenig zu tun. So oder so: Die Ladenschließungen bereiten vielen Bürgern und Konsumenten Sorge. Gleichzeitig herrscht eine gewisse Ratlosigkeit, denn das Ei des Kolumbus, mit dem das Sterben gestoppt werden könnte, hat bislang noch keiner entdeckt – auch nicht die Stadt. Schadet sie dem Einzelhandel, wenn sie leere Flächen anmietet, oder sorgt sie damit für Belebung? Aktuell