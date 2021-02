Weil Essen auf dem Herd angebrannt war und der Qualm die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte, war die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen, Abteilung Bittenfeld, am Dienstag (23. Februar) im Seniorenzentrum Haus Elim in der Gumpenstraße in Bittenfeld im Einsatz.

Die Feuerwehr war um 11.13 Uhr alarmiert worden. Löschen musste sie in dem Seniorenzentrum aber nicht, so Pressesprecher Nick Bley. Zwei Personen sind laut Bley vor Ort untersucht worden, weil bei ihnen eine Rauchgasintoxikation