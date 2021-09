Im Immenhäldle in Hohenacker hat ein Anwohner am Sonntagabend (26.9.) beobachtet, dass Rauch aus einem Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kam. Der Anwohner alarmierte um 19 Uhr die Feuerwehr. Die Feuerwehr startete einen Löschangriff und kümmerte sich um die Ursache für den Qualm: In der Küche war Essen auf dem Herd angebrannt.

Eine in der Wohnung vorgefundene Person wurde von der Feuerwehr an den Rettungsdienst übergeben, so der stellvertretende Kommandant Björn