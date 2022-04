Am Montag, 7. März, übernimmt Kaufland die Real-Filiale im Remspark in Waiblingen. Das Unternehmen aus Neckarsulm hat nun noch einmal in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass die neue Kaufland-Filiale aber nicht sofort öffnet: „Aufgrund umfangreicher Baumaßnahmen durch den Vermieter bleibt der Markt in den kommenden Monaten geschlossen“, heißt es in der Mitteilung. Zuletzt hieß es, es könnte bis Juni dauern, bis Kaufland im Remspark eröffnet.

„In dieser Zeit wird die