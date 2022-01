Weite Teile des Remsparks stehen leer, der Sanierungsbedarf im Einkaufszentrum und der Tiefgarage ist offensichtlich. Doch eine offizielle Aussage, was nach der Zerschlagung der Supermarktkette Real aus dem Standort Waiblingen wird, steht seit Monaten aus. Nun endlich bestätigen die am Millionen-Deal beteiligten Unternehmen, was unsere Redaktion schon seit mehr als einem Jahr berichtet: Der Real-Markt Waiblingen wird in einen Kaufland umfirmiert. Ein konkreter Zeitpunkt wird dafür auch