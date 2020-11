Wer schwäbische Küche in Waiblingen vermisst, hat in absehbarer Zeit eine neue Option: Das Restaurant „Vorratskammer“ zieht von Strümpfelbach nach Waiblingen um. Die „Vorratskammer“ muss raus aus dem auffälligen Holzkubus an der Endersbacher Straße. Seit rund zwei Jahren sind die Betreiber des schwäbisch-österreichischen Lokals, die Schwäbin Julia Krehl und der Österreicher Robert Kudin, auf der Suche nach einem neuen Standort in der Umgebung.

Fündig wurden sie am Waiblinger