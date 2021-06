Nach langer Zwangspause lebt die Gastronomie wieder auf. In den Biergärten beim Schwanen und beim VfL sowieso, aber auch auf den Galerieplatz kehrt das Leben zurück: Die schwäbisch-österreichische „Vorratskammer“, die von Strümpfelbach in die Räume des „Disegno“ gezogen ist, hat eröffnet. Auch für Fans des „CBC“ am Postplatz hat das Warten bald ein Ende. Wer sich aufs mexikanische Restaurant „Joe Penas“ freut, muss sich indes noch gedulden.

„Wir haben ganz leicht den Schlüssel