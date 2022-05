Rewe und Zentralklinik Waiblingen: Gebäude für 23 Millionen Euro verkauft

Für 23 Millionen Euro hat das Gebäude Alter Postplatz 2 mit Zentralklinik, Apotheke und Sanitätsdienstleister den Besitzer gewechselt. Neue Eigentümerin ist die Captiva Investment Management GmbH mit Sitz in Hamburg, die sich neben Einzelhandel und Büros auch auf innerstädtische Immobilien für eine ambulante medizinische Versorgung spezialisiert hat. Auch der Rewe-Markt gehört dazu.

Langfristige Hauptmieterin des Objekts ist die Waiblinger Zentralklinik. Zusammen mit den im Objekt ansässigen Fachärzten aus den Fachgebieten der Radiologie, Neurochirurgie und Orthopädie, dem Sanitätshaus Weinmann, der Central-Apotheke und einer Reha-Einrichtung sei der Standort ein „überregionales Zentrum für ambulante und stationäre Chirurgie und Orthopädie“, so die Captiva GmbH in einer Mitteilung. Das Gesundheitszentrum überzeuge zudem durch die sehr gute Anbindung an den Individual- und öffentlichen Nahverkehr und die hervorragende Lage unmittelbar an der belebten Fußgängerzone der Waiblinger Innenstadt.

Tiefgarage Querspange gehört zum Objekt

Ullrich Villinger, Verwaltungsleiter der Zentralklinik, sagt: „Für uns und unsere Patienten ändert sich nichts, der Mietvertrag läuft weiter.“ Die Brandschutzsanierung des Gebäudes wird unter anderem mit dem Bau einer Brandschutztreppe in diesem Jahr abgeschlossen, versichert ein Captiva-Sprecher auf Anfrage.

Verkäuferin des Objekts ist eine luxemburgische Immobiliengesellschaft. In den Jahren 2018 bis 2022 wurde der Gebäudekomplex saniert, der eine Mietfläche von rd. 7000 Quadratmetern umfasst und zu dem 84 Stellplätze in der Tiefgarage gehören.

Die Captiva tätigt Investitionen für institutionelle Kapitalanleger wie insbesondere Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen und Banken.