Robert Stricker aus Waiblingen: "Ohne Imker würde es keine Bienenvölker geben"

Als Robert Stricker die Metallabdeckung eines Bienenstocks anhebt, herrscht darunter geschäftiges Treiben. Und obwohl es summt und brummt, zieht der Imker eine Wabe aus dem Bienenstock heraus, in der ein Bienenvolk wohnt. Die klassische Imker-Schutzkleidung lege er nur an, „wenn man schnell und große Mengen Honig entnimmt“, sagt der 40-Jährige.

Das Bienenvolk vor ihm sei aber nicht besonders aggressiv – zumindest, wenn man ihm nicht in die Quere kommt. Bienenstiche ist Robert Stricker zweifelsohne gewohnt. „Wenn ich unachtsam bin, kann es schon einmal vorkommen, dass man gestochen wird.“ Er schätzt, dass es bis zu vier- bis fünfmal am Tag vorkommt. Schmerzhaft sei das mittlerweile nicht mehr.

Dafür genießt der Imker die Arbeit mit seinen rund 2,5 Millionen Bienen zu sehr, die sich auf 55 Bienenvölker verteilen. „Ich kann mir meine Arbeitszeit bei den Bienen flexibel einteilen.“

Die Imkerei birgt aber auch viele Sorgen. Trockenheit, Hitze, Parasiten, Diebstahl oder Vandalismus stehen ganz oben auf der Liste der Dinge, mit denen Bienenzüchter Tag für Tag zu tun haben. „Ohne die Arbeit von uns Imkern würde es keine Bienenvölker mehr geben“, sagt Robert Stricker.

Erst ein Hobby, jetzt ein Familienbetrieb: So kamen die Strickers zu ihren Bienen

Das Hegen und Pflegen zahlt sich aus: Mit seinen Bienenvölkern kann Robert Stricker so viel Honig produzieren, dass er ihn in verschiedenen Märkten in der Region verkaufen kann. Der 40-Jährige betreibt seit elf Jahren die Familienimkerei gemeinsam mit seiner Frau Michele und den beiden Söhnen. Nebenberuflich ist der gebürtige Berliner als Bürokaufmann tätig.

Und weil er bereits im Marketing gearbeitet hat, kann Stricker sein Wissen nun in die Vermarktung des eigenen Honigs stecken. „Immer im Winter, wenn es wenig Arbeit bei den Bienen gibt, denke ich mir neue Motive für die Etiketten der Honiggläser aus.“ Jedes einzelne Etikett werde auch von Hand auf das Glas angebracht.

Auf Wanderschaft: Mit den Bienen quer durch Süddeutschland

Im Frühjahr und Sommer ist die ganze Familie dann mit den Bienenvölkern unterwegs. Um die verschiedenen Sorten Honig zu produzieren, wandert Robert Stricker mit den Bienen quer durch Süddeutschland. „Vom Allgäu bis nach Mannheim“, sagt der Imker. Überall in Süddeutschland habe er enge Kontakte zu Landwirten, die Flächen für die Bienenpopulationen zur Verfügung stellen. Dafür legt die Familie auch viele Tausende Kilometer im Jahr zurück, um Bienenkästen zu transportieren und die Populationen an ihrem vorübergehenden Standort zu kontrollieren.

Die Bienenwanderschaft ermögliche es, dass die Familienimkerei unterschiedliche Sorten an Honig anbieten kann: von Streuobstwiesenblütenhonig oder Akazie über Kastanie bis zum Sommerblütenhonig. Im Sortiment führen die Strickers aber auch Honigzubereitungen, beispielsweise Honig mit Himbeere, sizilianischer Zitrone, Espresso oder Lebkuchen. Letzterer sei gerade im Winter beliebt. Aus dem alten Bienenwachs stellt die Familie Kerzen her.

Das Wetter und die klimatischen Veränderungen erweisen sich zunehmend als Herausforderung. Manche Sorten wie der Waldhonig sind durch die Trockenheit und fehlende Blüte kaum oder nicht mehr verfügbar.

Unternehmen können Patenschaften für neue Bienenvölker eingehen

Deshalb bietet Robert Stricker auch Unternehmenspatenschaften für Bienenvölker an. „Der Zweck ist, die Anzahl der Bienenvölker zu erhöhen.“ Die Firmen erhalten dafür Infos zu den Bienen, der Arbeit und Honig der eigenen Völker. Dem Imker ist es aber auch ein Anliegen, sein Wissen über Bienen weiterzugeben – so auch an Schulen und Kindergärten. „Es ist wichtig, Bienen und Wespen voneinander unterscheiden zu können“, sagt er. Wo sonst komme man mit Bienen in Berührung?

Schließlich hat auch Robert Stricker einmal klein angefangen. „In der Schule war ich in einer Imker-AG“, sagt er. Viele Jahre später sei die Familie dann durch einen Kontakt zu einem älteren Imker zu den Bienen gekommen. „Der Mann brauchte jemanden, der die Bienen aushilfsweise versorgt.“ Eine Sorge treibt Robert Stricker dennoch um. Im Hinblick auf die Klimaveränderungen sei auch die Imkerei gefährdet. „Wer weiß, ob in zehn oder fünfzehn Jahren das Imkern möglich sein wird.“