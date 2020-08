Das Eiscafé „Gelateria Dana“ beim Hochwachturm bietet hausgemachtes Eis an. Neben dem plätschernden Brunnen lässt es sich gemütlich sitzen, eigentlich ein perfekter Standort für eine Eisdiele. Im Moment gibt es auch genug Kundschaft. Ob das aber so bleibt, darüber ist sich die Inhaberin inzwischen nicht mehr so sicher. Zwei neue Eiscafés sollen nächstes Frühjahr in der Kurzen Straße 38 und der Langen Straße 63 aufmachen – beide nur ein kurzer Fußweg von ihrem Café entfernt. „Für Waiblingen