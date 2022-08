Salathengste Waiblingen starteten beim Stuttgarter Muddy-Angel-Lauf

Am Samstag, 30. Juli, hat auf dem Stuttgarter Messe-Gelände der „Muddy-Angel-Run“ stattgefunden. Der Lauf durch den Matsch-Parcours wird jedes Jahr speziell für Frauen ausgerichtet, dem Veranstalter zufolge soll das Thema Brustkrebs in den Fokus gerückt werden. In diesem Jahr hat die Waiblinger Karneval-Gesellschaft „Die Salathengste“ mit einer Gruppe an dem Event teilgenommen.

Von den mitgereisten Zuschauern angefeuert, konnten der Lauf und die schlammigen Hindernisse von allen Gruppenmitgliedern erfolgreich bewältigt werden, teilen die Salathengste mit. Insgesamt „mussten 15 Hindernisse auf einer Strecke von fünf Kilometern überwunden werden“, heißt es in einer Mitteilung. Dabei habe der Spaß und das gemeinsame Bewältigen verschiedener Hindernisse im Vordergrund gestanden, bei denen auch getaucht und geklettert werden musste - bis am Ende auch der letzte Engel voller Schlamm war.

Eine Laufzeitmessung habe es nicht gegeben, es sei demnach nicht um den sportlichen Wettkampf, sondern die gegenseitige Unterstützung – auch zwischen den unterschiedlichen Gruppen – gegangen. „Bei besten Wetterbedingungen war die Stimmung im Team hervorragend.“

Event soll über Brustkrebs aufklären

Um dem Thema Brustkrebs eine Bühne zu geben und für die weiterhin notwendige Aufklärungsarbeit zu sorgen, werden laut Veranstalter Spendengelder für Organisationen, die sich im Kampf gegen die Krankheit engagieren, gesammelt. Vom Startgeld und den Einkäufen im Fanshop gingen jeweils ein Euro an einen Verein.

Für die Salathengste steht fest: Sie sind auch im nächsten Jahr dabei. Am 22. Juli 2023 werde sich wieder eine Gruppe mit einem pinkfarbenen Salathengst auf die schlammige Strecke begeben und „dem Rest von Stuttgart zeigen, wie man mit karnevalistischem Frohsinn durchs Wasser taucht“.