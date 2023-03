Salier-Schulzentrum Waiblingen: Johanniter geben nach Kritik Einblick in Mensa

Nach Beschwerden von Eltern über die Mensa der Salier-Realschule und des Salier-Gymnasiums Waiblingen hat der Betreiber unserer Redaktion einen Einblick gegeben, wie das Team vor Ort arbeitet. Der Regionalverband Stuttgart der Johanniter-Unfall-Hilfe kümmert sich seit dem Start vor fünf Jahren um die Mensa in dem Container neben dem Salier-Schulzentrum. In Spitzenzeiten essen hier an einem Tag schon mal 190 Kinder zwischen 12 und 14 Uhr zu Mittag, vor Corona waren es sogar bis zu 220.

Eltern-Beschwerde über fehlende Götterspeise

Petra Schwarz, Teamleitung Menüservice bei der Johanniter-Unfall-Hilfe, und ihre Stellvertreterin Sabine Weiss kennen laut eigenen Angaben im Jahr 2023 bislang nur einen Fall, in dem sich Eltern direkt bei ihnen beschwert haben. Sie schildern das Ganze so: Ein Schüler hat sich beklagt, dass er an einem Tag nicht mehr wie andere Kinder die Auswahl zwischen zwei Süßspeisen hatte, sondern nur noch eine verfügbar war. Konkret ging es darum, dass es keine Götterspeise mehr gab, sondern nur noch Schokopudding. Die Mitarbeiterin der Mensa, betont Sabine Weiss, habe sich mit dem Jungen sogar unterhalten und ihm alles erklärt. Fakt ist nämlich, dass die Götterspeise noch vom Vortag übrig war – und das Personal in solchen Fällen die Süßspeise noch am nächsten Tag anbietet, wenn dies mit Blick auf die Haltbarkeit vertretbar ist.

Für 2022 kann sich Petra Schwarz nur an einen offiziellen Beschwerdefall erinnern, bei dem Eltern über die Software Essen bestellten, dies aus technischen Gründen aber nicht funktionierte. „Es ist natürlich für Eltern ärgerlich“, sagt Beatrice Weingart, Referentin für Marketing und Kommunikation bei den Stuttgarter Johannitern. Die Software stammt allerdings nicht von den Johannitern, sondern von einer Firma, die den Zahlungsverkehr und die Bestellungen für die Stadt Waiblingen abwickelt. In der Mensa, die sich seit Februar 2018 in einem Container neben der provisorischen Kita „Beim Salier-Schulzentrum“ befindet, kann vor Ort nicht bar bezahlt werden.

Diakonie Stetten liefert Essen zwischen 10.30 und 11 Uhr an

Das Essen, das die Realschüler und Gymnasiasten erhalten, wird in Kernen-Stetten von der Diakonie Stetten gekocht und warm angeliefert. Wenn die Menüs ankommen, müssen sie mindestens 65 Grad Celsius haben. Laut Sabine Weiss hat das Essen oft noch 80, 90 Grad, wenn es zwischen 10.30 und 11 Uhr im Mensa-Container angeliefert wird. „Es ist immer super, die Temperatur.“ Bis die Schüler erscheinen, werden die Menüs in Transportbehältern, sogenannten Thermoports, warm gehalten. Die Schüler speisen zwischen 12 und 14 Uhr in der Mensa, Lehrer essen laut Petra Schwarz eigentlich aber gar nicht mehr dort. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Lehrer zugunsten der Schüler bewusst ausweichen, weil es in den Interimsräumen recht eng ist, wie uns im November 2022 ein Schulleiter erläuterte. Ein offenes Salatbuffet gibt es seit Corona nicht mehr, die Salate werden jetzt vorab portioniert. „Auch an unseren Stuttgarter Schulen gibt es keine Salattheke mehr“, sagt Petra Schwarz.

Die Johanniter betreiben in Waiblingen nicht nur eine Mensa. Auch am Staufer-Schulzentrum sind sie fürs Mittagessen zuständig, der Vertrag hierzu läuft allerdings laut Petra Schwarz zum 31. August 2023 aus. Für den Betrieb der Mensa läuft nun über die Stadt ein neues Vergabeverfahren.

Am meisten los ist in der Mensa am Donnerstag

Jeden Tag gibt es in der Mensa der Johanniter am Salier-Schulzentrum ein vegetarisches Gericht und eines mit Fleisch oder Fisch, dazu einen Salat beziehungsweise Gemüse sowie eine Nachspeise. Viele Schüler bestellen ihr Essen vorab und haben dann auch die Garantie, dass es vorrätig ist. Dann ordern die Johanniter pro Schule noch 40 Essen für jene, die sich spontan entscheiden zu kommen. Am meisten los ist in der Mensa immer am Donnerstag. Freitags erscheinen nur einige Fünftklässler.

Über die Mensa erhalten auch die Kinder der Interimskita „Beim Salier-Schulzentrum“ ein warmes Mittagsmenü. 65 Essen gehen hier am Tag raus, bestellt wird „meist die vegetarische Linie“, sagt Petra Schwarz. Zum Spülen des Geschirrs darf das Personal der Mensa frühestens um 14 Uhr rüber in die Kita. „Wir haben unsere festen Zeiten.“

Petra Schwarz: „Die Diakonie Stetten holt viel aus der Region“

Mit der Zusammenarbeit mit der Diakonie sind die Johanniter zufrieden – auch mit Blick auf die Qualität der verwendeten Nahrungsmittel. „Die Diakonie Stetten holt viel aus der Region“, sagt Petra Schwarz. Dazu gebe es immer Bio-Ware auf dem Speiseplan, zum Beispiel Bio-Bananen. Und wenn die Johanniter mal spezielle Wünsche für die Kinder haben, geht die Diakonie auch darauf ein. Am Donnerstag, 9. März, soll es etwa Cheeseburger geben – das Team rechnet mit einem rasanten Anstieg bei den Vorbestellungen. „Unsere Vegetarier werden da auch zu Fleischessern“, scherzt Petra Schwarz.