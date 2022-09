"Scheunenladen" in Hegnach: Renate Jung zwischen Facebook und Tagesgeschäft

Renate Jung managt einen Laden, ein Café und einen Veranstaltungsraum. Alles unter dem Dach ihres "Hegnacher Scheunenladens". Während die Gastronomie, die sie mit Aushilfen betreibt, zwar viel Arbeit macht, aber auch gut läuft, wünscht sie sich für ihren Laden noch mehr Aufmerksamkeit. Deshalb ist sie auf Facebook und Instagram aktiv und pflegt ihr Google-Unternehmensprofil. Mit Beratung von außen können Läden wie ihrer ihren Netzauftritt aufpolieren.

Renate Jung kümmert sich teils selbst darum, teils tut es ein Dienstleister. Das Tagesgeschäft lässt ihr fürs Digitale nur bedingt Zeit. In der früheren Scheune in der Schickhardtstraße in Hegnach, die ihre Eltern noch für die Landwirtschaft nutzten, hat Jung vor fünf Jahren ihren Laden aufgemacht. Hier verkauft die Hegnacherin beispielsweise besondere Mode, kunsthandwerklich hergestellte Lampen oder Kinderspielzeug.

In den Scheunenladen kommen laut Jung viele Stammkunden, mehrheitlich Frauen, auch aus Stuttgart oder Ludwigsburg. Um den Bekanntheitsgrad zu steigern und neue Kundschaft anzulocken, hat auch sie sich im Rahmen der „Digitalisierungsoffensive“ der Städte Waiblingen, Winnenden, Weinstadt, Fellbach und des Rems-Murr-Kreises beraten lassen. Dieses Jahr und 2023 nehmen daran über 30 Händler oder Gastronomie-Betriebe teil.

Technische Zeichnerin gelernt: Keine Angst vor Technik

Vor Computern und dem Netz habe sie zwar keine Angst, so Jung, die im Maschinenbau-Bereich Technische Zeichnerin gelernt hat. Sie habe aber ein Zeitproblem, „wenn ich von 11 bis 19 Uhr eingebunden bin und danach noch die Theke putzen, aufräumen, Kasse machen und die Bürokratie erledigen muss“. Da helfe es ihr, zu erfahren, wie sie den Zeitaufwand für Social Media optimieren kann.

Viele Kunden kommen aufgrund von Empfehlungen zu ihr nach Hegnach. Doch es gebe auch welche, die auf der Durchfahrt bei Google geguckt haben und so auf ihren Laden aufmerksam geworden sind, sagt Renate Jung. Das will sie ausbauen.

Während der Corona-Lockdowns waren alle drei ihrer Standbeine plötzlich eingeknickt. Der Laden war da noch am wenigsten betroffen, weil sie auch Lebensmittel verkauft, die sie in der Zeit lieferte oder die die Kunden abholten. Das Café blieb laut Jung sieben Monate lang geschlossen. Danach habe es sich aber gut entwickelt, "weil die Leute ausgehungert waren. Die wollten wieder wohin". Nun soll der Scheunenladen nachziehen.