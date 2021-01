Die selbst gestrickten Strickmützen liegen bereit, am Kleiderständer hängen handgemachte, neuangefertigte Kleidungsstücke. Seit Mitte Januar führt Klara Vasic ihre Schneiderei DeSa mit Verkaufsladen in der Waiblinger Altstadt. Doch so hat sie sich ihren Neustart nicht vorgestellt.

Man stelle sich vor: Man fasst allen Mut für einen Neustart zusammen, eröffnet einen neuen Laden in der Waiblinger Innenstadt und keiner darf kommen. So ergeht es Klara Vasic, die vor kurzem ihre Schneiderei