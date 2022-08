Schnelleres Internet für Bittenfeld: Mehr als 1300 Haushalte bei Ausbau dabei

Der im Juli 2022 begonnene Ausbau mit schnellem Internet durch die Firma Wisotel schreitet in Bittenfeld weiter voran. Fabian Schatton, Senior Key Account Manager Kommunen, teilt mit, dass schon circa 100 Häuser Leerrohre erhalten haben. Schnelleres Internet kann aber noch niemand nutzen. „Glasfaserkabel liegt noch in keinem Gebäude.“ Nach Angaben des Unternehmens wurden bisher 873 Verträge für einen Anschluss unterschrieben – und zwar für mehr als 1300 Haushalte in der Waiblinger Ortschaft. „Auch unsere Firmenkundentarife werden gut angenommen“, betont Fabian Schatton.

Kupferkabel der Telekom müssen von Wisotel bald nicht mehr gemietet werden

Mit Fertigstellung der Glasfaseranschlüsse wird das bisherige FTTC-Netz von Wisotel schrittweise außer Betrieb genommen. FTTC, die Abkürzung für „Fiber to the curb“, steht für Glasfaser bis zum Bordstein. Das bedeutet, dass die Lichtwellenleiter am Verteilerkasten am Gehweg enden – und von dort mit einem Kupferkabel ins Haus gelangen. Damit geht natürlich bei dem Internetanschluss Geschwindigkeit verloren – im Gegensatz zu einem reinen Glasfasernetz, wie Wisotel es jetzt mit dem Ausbau anbietet.

Deshalb braucht Wisotel das FTTC-Netz bald nicht mehr. „Die Kupferkabel und Hausanschlüsse gehören der Telekom und sind von uns gemietet“, erläutert Fabian Schatton. Wisotel gibt sie Zug um Zug auf, aber natürlich bleiben die alten Anschlüsse in den Gebäuden. Sie können laut dem Unternehmen von anderen Netzbetreibern weiterhin verwendet werden.

Weiterer Infoabend am Mittwoch, 7. September 2022, in der Zehntscheune in Bittenfeld

Mit dem Ausbau zeigt sich Fabian Schatton bisher sehr zufrieden. „Allein im ersten Cluster haben wir eine Anschlussquote von sensationellen 90 Prozent“, freut er sich. Dies führt das Unternehmen maßgeblich auch auf die Unterstützung vor Ort in Bittenfeld zurück. Nach den beiden Infoveranstaltungen im Juli soll es kurz vor Ende der Schulsommerferien eine weitere geben: Am Mittwoch, 7. September 2022, bietet Wisotel noch einmal die Möglichkeit, sich von 19 Uhr an in der Bittenfelder Zehntscheune über den Glasfaserausbau zu informieren.

Möglich ist ein Anschluss eines Gebäudes, sofern eine unterschriebene Nutzungsvereinbarung und mindestens ein Internetvertrag vorliegen. Dabei müssen auch bisherige Wisotel-Kunden, welche das schnellere Internet nutzen wollen, einen neuen Vertrag abschließen. Zu den Infoabenden am 6. Juli und 13. Juli sind laut Fabian Schatton jeweils circa 100 Leute gekommen. „Es waren Info- und keine Verkaufsveranstaltungen. Die Zahl der Abschlüsse wurde daher nicht erfasst.“

Arbeiten haben im Juli begonnen – früher als geplant

Nachdem am 4. Juli 2022 die vorbereitenden Arbeiten in Bittenfeld begannen, sind seit dem 18. Juli die Bagger im Einsatz. Insgesamt arbeiten derzeit circa 20 Bauleute in Bittenfeld. Da Wisotel ursprünglich erst im August loslegen wollte und dann doch früher startete, gibt es bis jetzt keine Verzögerungen. In allen Häusern beziehungsweise in allen Straßen ist es laut Fabian Schatton noch möglich, einen kostenlosen Hausanschluss für das schnellere Internet zu bekommen, sofern ein 24-monatiger Vertrag abgeschlossen wird. Wer jetzt noch dabei sein will, muss also nicht wie später die Extra-Gebühr von 1000 Euro zahlen.

Ausbau in Bittenfeld soll im zweiten Quartal des Jahres 2023 fertig sein

Realistisch ist aus Sicht von Fabian Schatton, dass im zweiten Quartal des Jahres 2023 der Ausbau der Internet-Infrastruktur in Bittenfeld abgeschlossen ist. Die ersten Wisotel-Kunden in Bittenfeld sollen allerdings noch im Jahr 2022 das schnellere Internet nutzen können.