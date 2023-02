Schnelltest auf Streptokokken? Wie Kinderärzte entscheiden

Nach RSV und Influenza haben viele Kinder zurzeit mit Scharlach zu kämpfen. Bei der durch Streptokokken, also Bakterien, ausgelösten Krankheit werden meist Antibiotika verschrieben. Manchmal wird vorher ein Abstrich gemacht und im Labor oder per Schnelltest geprüft, ob wirklich eine Streptokokken-Infektion vorliegt. Kinderärzte entscheiden das anhand verschiedener Kriterien und eines Score-Systems.

Score-System basiert auf Symptomen

„Bei einem Infekt der oberen Luftwege mit Mandelentzündung (Tonsillopharyngitis) kann die Wahrscheinlichkeit einer bakteriellen Infektion anhand eines Score-Systems eingeschätzt werden“, erklärt Dr. Burkhard Rodeck, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ). Die Parameter sind: Fieber höher als 38 Grad, kein Husten, schmerzhafte Halslymphknotenschwellung, vergrößerte Mandeln und ein Alter von drei bis 44 Jahren.

Sind drei oder mehr der Score-Punkte erfüllt, sollte ein Rachenabstrich vorgenommen werden, so Rodeck. „Bei weniger als drei Punkten liegt eher eine Virusinfektion vor, bei der eine Antibiotika-Therapie sinnlos ist.“

Kinderarztverband: "Antibiotika nur bei positivem Abstrich"

Ein positiver Abstrich beweise zwar keine Infektion, weil Streptokokken den Nasen-Rachen-Raum der Kinder „besiedeln“ können, ohne sie krank zu machen. Der Test könne aber ein zusätzlicher Hinweis sein. „Eine Antibiotika-Therapie sollte nur bei positivem Abstrich erfolgen.“

Zur derzeitigen Anzahl der Infektionen sagt der Experte: „Aktuell wird von einer Vielzahl von Streptokokken-Infektionen mit variablem klinischen Bild, teils auch mit schweren Verläufen, berichtet. Eine Abflachung sehen wir noch nicht, genaue Zahlen dazu gibt es aber noch nicht.“

Kinderärztin Weimann in Waiblingen: "Sehr, sehr viele Fälle"

Die Waiblinger Kinderärztin Annette Weimann registriert in ihrer Gemeinschaftspraxis am Alten Postplatz momentan „sehr, sehr viele“ Fälle, was aber nicht außergewöhnlich sei. Streptokokken-Wellen gebe es nicht nur im Winter, sondern immer wieder. Es könne aber sein, dass bei vielen Kindern das Immunsystem wegen mehrerer Infekte in kurzer Abfolge schon geschwächt sei.

Weimann warnt aber davor, Streptokokken (Angina beziehungsweise, wenn Fieber und Ausschlag dazukommen, Scharlach) zu unterschätzen. „Das ist eine eitrige bakterielle Erkrankung und kann richtig dumm laufen.“

Zwar sind Patienten nach 24 Stunden Antibiotika-Therapie nicht mehr ansteckend. Sie persönlich würde ein Kind mit Streptokokken aber mindestens drei Tage lang zu Hause behalten, um es zu schützen. Erst wenn es 24 Stunden lang „fieberfrei und fit“ ist, sollte das Kind wieder in Kita oder Schule.

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt sogar zwei Wochen, wenn keine Antibiotika verabreicht werden – was manche Kinderärzte allerdings kritisch sehen.

Abstrich ja oder nein? Kinderärztin entscheidet von Fall zu Fall

Ob sie einen Abstrich vornimmt, entscheidet Annette Weimann von Fall zu Fall. Dabei spielt die Krankheitsdauer eine Rolle, die Rötung im Hals und ob es eitrige Beläge gibt, aber auch die „Umgebungsanamnese“ – also etwa, ob auch andere Kinder in der Kita Streptokokken haben. Auch Weimann weist darauf hin, dass ein positiver Schnelltest nur bedeute, dass Streptokokken vorhanden sind – aber nicht unbedingt, dass der Patient Antibiotika braucht. „Wir behandeln kranke Kinder, nicht Laborbefunde.“