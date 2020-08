Schüsse auf der Hegnacher Höhe: Am vergangenen Samstag hat es bei der Stückle- und Kleingartenanlage Kostesol mehrfach laut geknallt. Ein Leser, der nach eigenen Angaben morgens um 7.30 Uhr mit seinem Hund dort unterwegs war, kritisiert in einer Mail an die Redaktion: „Ohne Warnschilder wird in unmittelbarer Nähe von Frühsportlern, Gassigängern und auch Familien mit Kindern scharf geschossen.“ Und weiter: "Es hat fünf- bis sechsmal geknallt innerhalb von wenigen Minuten. Das erste mal, als