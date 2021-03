Zu zwei Einsätzen musste die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagabend (2. März) ausrücken – und beide hatten das Potenzial, Einsatzkräften und Laien einen gehörigen Schrecken einzujagen. Gegen 18 Uhr brannte bei der Firma Alba eine Papierschreddermaschine – da wurden Erinnerungen an den Großbrand 2018 wach. Gegen 23 Uhr meldete der Fahrer eines Tanklöschzugs Feuer am Fahrzeug, das zu diesem Zeitpunkt voll beladen war.

Der Alarm bei der Firma Alba in der Eisentalstraße wurde über eine