Schule geschwänzt: Mutter aus Welzheim will Bußgeld von 125 Euro nicht zahlen

Weil ihr Sohn mehrfach nicht zum Unterricht in seinem Gymnasium gekommen ist, soll eine Mutter 125 Euro Bußgeld bezahlen. Sie weigert sich – der Fall ist nun vor dem Amtsgericht Waiblingen gelandet.

Mit einem Widerspruch gegen den Bußgeldbescheid bestreitet die 34-jährige Mutter vor dem Waiblinger Amtsgericht grundsätzlich Fehlzeiten ihres Sohnes in der Schule. Der Schulleiter hat dem Gericht bereits eine schriftliche Stellungnahme geschickt, muss nun aber bei einem weiteren Termin als Zeuge vor Gericht erscheinen.

Der betroffenen Mutter war vom Landratsamt Waiblingen am 14. März dieses Jahres ein Bescheid ins Haus geflattert, der sie aufforderte, 125 Euro für das unentschuldigte Fehlen ihres Sohnes in einem Gymnasium zu bezahlen. Das sah die Mutter nicht ein und wandte sich an einen Diplom-Verwaltungswirt, der als Rechtsvertreter legitimiert ist. Der Sohn der Welzheimerin, so bemängelte das Gymnasium, habe zwischen dem 8. Oktober 2021 und dem 17. Februar 2022 immer wieder unberechtigt den Unterricht versäumt. Der Gymnasiast fehlte demnach unentschuldigt und es lagen der Schule auch keine ausreichenden ärztlichen Atteste vor.

Hat die falsche Behörde das Bußgeld ausgestellt? Richterin verneint

„Möchten Sie etwas dazu sagen?“, fragte die Waiblinger Richterin Figen Basoglu-Waselzada in der jetzigen Verhandlung die Mutter. „Nein, danke“, entgegnete diese kurz und bestimmt. Ihr Rechtsvertreter holte erst einmal aus, indem er anführte, er fühle sich vom Waiblinger Landratsamt schlichtweg „veräppelt“. Dieses hätte besagten Bußgeldbescheid nach den Landesvorschriften und dem Ordnungswidrigkeitsgesetz nämlich gar nicht erlassen dürfen, sondern lediglich die Stadt Schorndorf, so seine Argumentation.

Die Richterin verwies hingegen auf das Wohnortprinzip. „Die Behörden durften sich das aussuchen.“ Die Mutter wohnt in Welzheim. Die Behördenzuständigkeit habe das Amtsgericht Waiblingen bereits geprüft. „Hier geht es um die Schulpflicht“, so die Richterin, die keine Zweifel aufkommen ließ, dass die richtige Behörde das Bußgeld verhängt hatte.

Richterin will Schulleiter im Zeugenstand anhören

„Ja, aber“, meinte der Rechtsvertreter, zwischen 8. Oktober 2021 und 17. Februar 2022 habe es ja auch noch das „Corona-Problem“ gegeben. Das ändere nichts daran, dass in dieser Zeit die Schulpflicht galt und dass der Sohn der Welzheimerin unberechtigt den Unterricht versäumt habe, verwies das Gericht wiederum auf die schriftliche Stellungnahme des Schulleiters. In dieser Zeit konnte Präsenzunterricht wieder stattfinden, es galt noch die Masken- und Testpflicht.

Die Richterin beschloss nichtsdestotrotz, den Rektor zu einem von Amts wegen bestimmten Fortsetzungstermin in den Zeugenstand zu laden, weil die Mutter nicht einsah, die 125 Euro Bußgeld zu bezahlen.

Terminbestimmung von Amts wegen erfolgt erstens, weil Waiblinger Strafrichter momentan bis zu acht Verhandlungen pro Sitzungstag zu bewältigen haben, und zweitens, weil ein Schulleiter auch nicht jeden Tag Zeit hat, als Zeuge zu einem Amtsgericht zu fahren und derweil eine Vertretung einzusetzen, wodurch möglicherweise Unterricht ausfallen könnte.

Nach dem neuen baden-württembergischen Bußgeldkatalog aus diesem Jahr können pro Fehltag in der Schule zwischen 50 und 300 Euro verhängt werden. Nach drei Fehltagen wird von der Schule eine schriftliche Mahnung verschickt. Fehlt der Schüler weitere drei Tage, so können der Klassenlehrer oder die Schulverwaltung ein zweites Mal mahnen. Liegen zehn Fehltage vor, meldet das die jeweilige Schule an das dafür zuständige Amt weiter.