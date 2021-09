Am Montag beginnt auch an Waiblinger Schulen wieder der Unterricht. Wegen des Corona-Risikos sehen viel Eltern dem Schulstart mit gemischten Gefühlen entgegen. Für etwas mehr Sicherheit sollen neue Luftfiltergeräte sorgen. Immerhin für schwer belüftbare Räume gibt es jetzt welche – und sie können kommende Woche in Betrieb gehen.

Nachdem das Land Baden-Württemberg die technischen Kriterien für die Raumluftfilter veröffentlicht hatte, konnten Städte und Gemeinden in einer ersten