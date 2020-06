Seit vergangenen Herbst findet im Kulturhaus Schwanen regelmäßig der „Sorglos Song-Slam“ statt. Diese Konzerte sind an das Konzept des Poetry-Slams angelehnt – nur treten dabei nicht Dichter, sondern Liedermacher gegeneinander an. Während der Corona-Pandemie können die Slams in gewohnter Form natürlich nicht stattfinden. Um die Künstler in dieser schweren Zeit aber nicht hängenzulassen, haben sich der Schwanen und das Kulturbüro dazu entschieden, am 3. Juni den Slam als Livestream