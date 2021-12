Die Bewerbung war eine kraftvolle Ansage: Zehn Jahre Erfahrung als Erster Bürgermeister, aufgewachsen in Waiblingen, volle Unterstützung von der CDU und den Freien Wählern: Sebastian Wolf aus Ehingen hat gute Aussichten, Oberbürgermeister in Waiblingen zu werden. Nicht nur, weil ihm quer durch die politischen Lager die Fähigkeit dazu bescheinigt wird. Sondern auch ganz banal deshalb, weil er als Kandidat weiterhin allein auf weiter Flur steht. Der Wahlkampf in Waiblingen, sofern es denn noch