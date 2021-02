Shada Ali (23) aus Waiblingen hat es in der RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) auch im "Auslands-Recall" in Griechenland wieder geschafft und ist eine Runde weiter gekommen. VIele DSDS-Fans können es nicht mehr verstehen. "Der Shada immer noch dabei? Dieses Gemeckere hat doch nicht ansatzweise etwas mit Singen zu tun", schreibt jemand bei Twitter. Ein anderer: "Diese Entscheidung stellt das ganze Format von #DSDS in Frage." So war die jüngste Runde mit dem Kandidaten aus