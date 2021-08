Bei „Deutschland sucht den Superstar“ spaltete er die Gemüter, wurde aber einem breiten Publikum bekannt. Was Shada Ali aus Waiblingen nach DSDS eigentlich so tut, war längere Zeit unklar. Wir haben mehrfach versucht, den 24-Jährigen zu erreichen. Nun konnten wir ihn für ein Interview in der Stuttgarter Modelagentur S Models Management treffen - und mehr über sein Leben erfahren.

Über deine Jugend in Waiblingen ist wenig bekannt. Seit wann hast du denn in der