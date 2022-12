Silvester 2022 in Waiblingen: Hier ist Feuerwerk verboten

Silvester ohne Feuerwerk: Das war die Realität in den letzten zwei Jahren – nicht nur in Waiblingen, sondern in ganz Deutschland. Begründet war das Verkaufsverbot der Feuerwerkskörper durch die Corona-Pandemie. Ein Abbrennverbot dagegen bestand nicht. Doch zum Jahreswechsel ist der Verkauf wieder erlaubt - und dem bunten Lichtermeer am Himmel steht nichts mehr im Weg.

Zumindest von Landesseite wird kein Böllerverbot erlassen, sagt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann der Deutschen Presseagentur (dpa) zufolge. Es bleibt aber den Kommunen überlassen, für einzelne Bereiche ein Verbot auszusprechen.

Eine Nachfrage bei der Stadt Waiblingen ergab: „Grundsätzlich gibt es kein generelles Abbrennverbot“, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Dennoch darf nicht überall in Waiblingen geböllert werden. Mit Schildern, die in der Innenstadt verteilt sind, macht die Stadt auf die sogenannte Verbotszone aufmerksam.

Fachwerkhäuser in der Altstadt sind besonders brandgefährdet

So ist es nicht erlaubt, in der Waiblinger Altstadt Feuerwerkskörper abzubrennen. Zum einen, weil das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Seniorenresidenzen verboten ist, so die Stadt.

Zum anderen, weil es seit Oktober 2009 ein Verbot gibt, welches besagt, dass kein Feuerwerk in der Nähe von Fachwerkhäusern gezündet werden darf. Der Grund: Diese Gebäude können leicht in Brand geraten. „In der Umgebung von Fachwerkhäusern und anderer besonders feuergefährdeter Häuser ist bei dem Umgang mit Silvesterfeuerwerk größte Vorsicht geboten“, teilt die Verwaltung mit.

Auch andere Städte untersagen das Feuerwerk in der Altstadt

So verwandelt sich die Waiblinger Altstadt am Silvesterabend und am Neujahrstag zu einem Sperrgebiet. Hier dürfen weder Raketen, Knaller, Fontänen noch Sonnen oder ähnliche Feuerwerkskörper gezündet werden. Ein ähnliches Vorgehen gibt es beispielsweise in Tübingen.

Wie die dortige Stadtverwaltung mitteilt, ist dort das Böllern in der Altstadt ebenfalls untersagt. In Stuttgart dagegen dürfen fast überall Feuerwerkskörper gezündet werden. Die Landeshauptstadt hat aber festgelegt, dass an Silvester ein Böllerverbot rund um den Cityring um den Schlossplatz besteht.

Diese Regeln gelten an Silvester und Neujahr

Grundsätzlich gilt in Baden-Württemberg: Die Feuerwerkskörper, sogenannte pyrotechnische Erzeugnisse der Klasse II des Sprengstoffrechts, dürfen in Baden-Württemberg nur an Silvester und Neujahr genehmigungsfrei abgebrannt werden. Außerdem dürfen die Feuerwerkskörper „ausschließlich von Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, gekauft, aufbewahrt und verwendet werden“, so die Stadt Waiblingen. An Silvester wird der städtische Kommunale Ordnungsdienst mit zwei Streifen im Einsatz sein. „Zusätzlich ist das Polizeirevier Waiblingen im normalen Regeldienst vor Ort“, heißt es aus dem Rathaus.