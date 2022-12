Silvester, Neujahr, 6. Januar: Welche Bäckerei in Waiblingen hat wie geöffnet?

Haben Sie schon Ihr Silvestermenü geplant? Oder wollen Sie an Neujahr frische Brötchen und Croissants fürs Frühstück kaufen? Gar nicht so einfach, alle Einkäufe rechtzeitig vor den Feiertagen zu erledigen. Schließlich haben die Geschäfte geschlossen oder nur halbtags geöffnet.

Wir haben bei Bäckereien in Waiblingen und in den Ortsteilen nachgefragt: Kann man am 31. Dezember, 1. Januar und am Dreikönigstag, 6. Januar, frische Backwaren kaufen? Welche Bäckereien haben an welchen Tagen zu welchen Uhrzeiten geöffnet?

Ein beliebter Klassiker ist die Neujahrsbrezel

Die Antwort von Bäckermeister Andreas John lautet: „Ja und nein.“ Der Inhaber der Bäckerei John in Hohenacker und Bittenfeld erklärt, dass die beiden Geschäfte regulär am Samstag, also an Silvester, von 6 bis 12 Uhr geöffnet haben. Am Neujahrstag bleibt die Bäckerei allerdings geschlossen. Am 6. Januar, dem Dreikönigstag, haben das Hauptgeschäft in Hohenacker und das Fachgeschäft in Bittenfeld von 8 bis 11 Uhr geöffnet. Das ist gemäß dem Ladenschlussgesetz möglich, weil Bäckereien und Konditoreien an Feiertagen sowie an Sonntagen bis zu drei Stunden geöffnet haben dürfen.

Wie groß die Nachfrage an Silvester sein wird, kann Andreas John noch nicht abschätzen. „Das ist nicht kalkulierbar.“ Bei der Menge der angebotenen Ware orientiert sich der Bäckermeister am Silvester des Vorjahres. „Ein gewisses Risiko bleibt“, sagt der Bäckermeister. Natürlich dürfen zum Jahreswechsel so manche Klassiker nicht in der Auslage der Bäckerei fehlen: „Zum Beispiel die Neujahrsbrezel“, sagt er. Diese sei nach wie vor bei den Kundinnen und Kunden beliebt.

Am 1. Januar bleiben die allermeisten Bäckereien geschlossen

In Waiblingen-Beinstein hat der Familienbetrieb „Uwe’s Backstube“ am 31. Dezember von 6 bis 11 Uhr geöffnet. Danach bleibt die Backstube von Inhaber Uwe Füssenhäuser eine Woche geschlossen und öffnet wieder am 9. Januar. „Meine Mitarbeiter sollen, wie alle anderen auch, frei haben“, sagt Füssenhäuser.

Ebenfalls geschlossen bleiben am Neujahrstag, also dem 1. Januar, die Filialen der Waiblinger Bäckerei Schöllkopf und die Waiblinger Bäckerei Wolf in der Rötestraße 11. Letztere hat auch am 6. Januar zu. Am Dreikönigstag hat die Bäckerei Schöllkopf an fünf Standorten, die jeweils ein Café haben, geöffnet. Diese befinden sich im Kalkofen 1 in Weinstadt-Endersbach, in der Welzheimer Straße 32 in Schorndorf, im Tegut Waiblingen in der Fronackerstraße 7, in Winnenden in der Marktstraße 75/1 und in Fellbach-Schmiden in der Fellbacher Straße 18.

Geöffnet haben die fünf Schöllkopf-Filialen von 8 bis 17 Uhr. Bäckereien mit Sitzgelegenheiten dürfen an Feiertagen länger als die zulässigen drei Stunden geöffnet bleiben. So lautete ein Urteil des Bundesgerichtshofs im Jahr 2019. Der Grund: Bäckereien mit Cafés gelten als Gaststätten. Deshalb fallen sie in diesem Fall nicht unter das geltende Ladenschlussgesetz.

Schöllkopf: „Wir haben wie alle anderen auch eine große Krankheitswelle“

Wer von den Mitarbeitern bei der Bäckerei Schöllkopf an Heiligabend arbeiten muss, bekommt an Silvester frei. Wer an Heiligabend frei hatte, muss dafür am 31. Dezember ran. Hermann Schöllkopf gibt zu, dass es für alle gerade viel zu tun gibt. „Wir haben wie alle anderen auch eine große Krankheitswelle, die durch den Betrieb fegt.“ Das führe eben auch zu Zusatzschichten für jene, die nicht krankgemeldet sind. Dass das Weihnachtsgeschäft mehr Umsatz bringt, kann der Bäckermeister indes nicht bestätigen.

Auch der Andrang der Kunden am 24. Dezember hat nach Angaben von Hermann Schöllkopf nachgelassen. „Früher war an Heiligabend wirklich Land unter – das ist bei weitem nicht mehr so wie vor 30 Jahren.“ Beliebt sind bei den Kunden der Bäckerei Schöllkopf in der Zeit zwischen Heiligabend und Anfang Januar vor allem Baguettes. Auf Platz zwei, sagt Hermann Schöllkopf, folgt die Neujahrsbrezel.

Dreikönigskuchen der Bäckerei Wolf ist bei den Kunden zwischen den Jahren besonders beliebt

Bei der Waiblinger Bäckerei Wolf in der Rötestraße 11 verkaufen sich an Weihnachten vor allem Blätterteigpasteten besonders gut. Die Neujahrsbrezeln, sagt Inhaber Andreas Wolf, sind in der Zeit zwischen den Jahren beliebt – und nach Neujahr gehen die Verkaufszahlen für den Dreikönigskuchen nach oben. Gebacken wird dieser aus Hefeteig, dabei wird in einem Stück eine Mandel versteckt. Wer dieses Stück erwischt, darf sich eine Krone aus Stanniolpapier aufsetzen, die es bei der Bäckerei Wolf ebenfalls mit dazugibt.

Die Tradition des Dreikönigskuchens existiert auch in anderen Ländern, etwa in der Schweiz oder auch in Frankreich. In dem Kuchen wird dann häufig eine kleine Königsfigur versteckt. Bäckermeister Andreas Wolf hatte sich das auch überlegt, sich aber dagegen entschieden – schließlich könnte diese Figur von einem Kunden aus Versehen verschluckt werden. „Das war uns ein bisschen zu risikoreich.“ Deshalb, betont er, habe man sich für die Alternative mit der Mandel entschlossen. Die Nachfrage nach dem Dreikönigskuchen steigt laut Andreas Wolf. „Es wird von Jahr zu Jahr mehr.“