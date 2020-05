Waiblingen.

Neben Mehl, Nudeln und Toilettenpapier war in den vergangenen Wochen seit Bekanntwerden des Coronavirus oft auch die Seife in Supermärkten und Drogerien vergriffen. Simon Busch hat damit kein Problem. Der 48-jährige Waiblinger macht seine Seife seit zweieinhalb Jahren selbst. Wie das geht, erklärt er normalerweise in praktischen Kursen bei der Familienbildungsstätte Waiblingen. Für Menschen, die jetzt schon mal damit anfangen wollen