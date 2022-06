Sommerfest, Sunset Lounge und "Wine &BBQ": Freizeit-Tipps rund um Waiblingen

Auch an diesem Wochenende gibt es zahlreiche Veranstaltungen rund um Waiblingen. Ob das Sommerfest des SSV Hohenacker, die Abschiedshocketse des Gesangvereins 1840 Neustadt oder die Erlebnis-Wein-Wanderung in Weinstadt – die Liste ist lang.

Festauftakt am Freitag, 17. Juni, um 12 Uhr

Nach zweijähriger coronabedingter Pause feiert der SSV Hohenacker von Freitag, 17. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, auf der Festwiese der Gemeindehalle sein Sommerfest. Der Startschuss soll am Freitag um 12 Uhr fallen. In diesem Jahr findet das Fest nur an drei Tagen statt, nicht wie gewohnt an vier Tagen.

Die Bewirtung auf dem Festgelände startet am Freitag, 17. Juni, um 12 Uhr. Von 14 Uhr an gibt es ein Fußballturnier der örtlichen Vereine. Gegen 20.30 Uhr betritt die Band „Party-Schwaben“ die Open-Air-Bühne und sorgt für ausgelassene Stimmung auf dem Festgelände.

Am Samstag, 18. Juni, beginnt um 12 Uhr das Handballturnier der E-Jugend auf dem Rasenplatz. Ebenfalls um 12 Uhr startet das Gaigelturnier. Ab 13.30 Uhr wird Kaffee und Kuchen bereitgestellt. Von etwa 20 Uhr an spielt die Band Party-Tigers aus Feldkirch/Vorarlberg.

Der Sonntag, 19. Juni, beginnt um 11 Uhr mit dem Handball-D-Jugendturnier. Außerdem spielt das Akkordeonorchester Hohenacker. Die Abteilung Hohenacker der Feuerwehr Waiblingen präsentiert ein Löschfahrzeug. Von 13.30 Uhr an werden Kaffee und Kuchen gereicht. Das Fest endet gegen 18 Uhr.

Gesangsverein 1840 Neustadt verabschiedet sich feierlich vom Rathaus

Die Abschiedshocketse des Gesangvereins 1840 Neustadt findet am Samstag, 18. Juni, von 14 Uhr an vor dem Neustädter Rathaus statt. Die Verabschiedung gilt dem Rathaus, das in diesem Jahr abgerissen wird. Neben Speisen vom Grill werde es auch Kaffee und Kuchen geben. Musikalisch sorgen nach Angaben des Vereins „Wilfried und Herrmann“ für Unterhaltung. Es ist die zehnte Hocketse des Gesangvereins vor dem Verwaltungssitz. Laut Verein sollen sich Bürger bei dieser Gelegenheit von ihrem Ortschafts-Rathaus verabschieden können.

Wein und Wanderung in Weinstadt

Wer wandern und Wein trinken will, der kann das an diesem Wochenende unter anderen in Weinstadt kombinieren. Die Stadt Weinstadt veranstaltet eine „Erlebnis-Wein-Wanderung“ am Samstag, 18. Juni, von 14 Uhr an. Der Stadtverwaltung zufolge führt die Wanderung auf weiten Abschnitten entlang der Rems und auf dem für die Remstal-Gartenschau neu konzipierten Weg „Geschichtsreich – von Endersbach über Großheppach durch die Weinberge nach Gundelsbach“. Leitmotiv der Erlebniswanderung ist »Der Fluss – das Land – die Menschen«.

Abschließend kehren die Teilnehmer im Weingut Gold ein und erhalten eine Weinprobe, Imbiss und zahlreiche Informationen über die Arbeit der Wengerter, den Weinbau und die verschiedenen Weinsorten im Remstal. Ein Bus soll die Gruppe zurück zum Ausgangspunkt der Tour bringen. Tickets für die Wanderung mit Weinerlebnisführerin Daisy Knisel gibt es auf der städtischen Internetseite unter weinstadt.de.

Sunset Lounge auch geöffnet

Darüber hinaus hat die Sunset Lounge auf der Aussichtsplattform „Luitenbächer Höhe“ in den Großheppacher Weinbergen sowohl am Samstag, 18. Juni, von 17 bis 23 Uhr als auch am Sonntag, 19. Juni, von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

„Wine'n'BBQ PopUp“ in Kernen

Noch bis Sonntag, 19. Juni, veranstaltet das Weingut Wilhelm Kern „Wine'n'BBQ PopUp“. Der Gutshof vor der Vinothek der Weinfamilie in der Wilhelm-Maybach-Straße 25 verwandelt sich dabei wie in den vergangenen Wochen in ein Outdoor-Restaurant. Für die Besucher gibt es neben einer großen Weinauswahl auch Barbecue wie Pulled Pork, Spare Ribs oder Smoked Salmon aus dem Foodtruck „Smokin‘ Charlie“. Darüber hinaus werden auch vegetarische und vegane Gerichte angeboten, schreibt die Weinfamilie auf ihrer Internetseite.

Am Freitag, 17. Juni, steht Rockability mit der Band „The Railbones“ auf dem Programm. Am Samstag, 18. Juni, sorgen DJs für Musik und Unterhaltung. Am Sonntag ist Familientag, die Kinder werden von 14 bis 19 Uhr vom Heikids-Team betreut. Am Freitag und Samstag geht es von 17 Uhr an los und am Sonntag beginnt die Veranstaltung um 14 Uhr. Auf der Internetseite der Familie unter kern-weine.de/veranstaltungen können Tische reserviert werden.

Gemeinde Kernen lädt zum "Tag der Begegnung" ein

Wer diese Woche bereits verplant ist und sich nach Veranstaltungen in kommender Woche umschaut, kann sich die Veranstaltung „Tag der Begegnung“ am Sonntag, 26. Juni, in Kernen bereits vormerken. Von 11.30 Uhr an geht es auf dem Schulhof der Rumold-Realschule in Kernen-Rommelshausen wieder farbenfroh, fröhlich und international zu, teilt die Gemeinde Kernen in einer Pressemitteilung mit.

Nach zweijähriger Coronapause feiert die Gemeinde wieder seinen traditionellen „Tag der Begegnung“. Das Event wird von ehrenamtlichen Freundes- und Arbeitskreisen, Vereinen, Kirchen, der Gemeindeverwaltung, den Partnerschaftsgesellschaften und vielen mehr veranstaltet. Für die Besucher gibt es eine vielfältige Auswahl internationaler Speisen und Getränke sowie ein Bühnenprogramm mit folkloristischen Tanzeinlagen und weiteren Programmpunkten. Zum musikalischen Auftakt spielt um 12.30 Uhr das Gitarrenduo El Duo Doma spanische und lateinamerikanische Musik, ehe das Festtreiben auf dem Schulhof um 13 Uhr offiziell eröffnet wird.