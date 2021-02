Die Kältewelle mit Temperaturen zwischen minus zehn und 20 Grad ist vorbei. Für heute (16. Februar) sagen Wetterdienste zwölf Grad plus voraus. Noch liegen Schnee und Eisreste auf den Straßen, doch das wird sich Lauf des Tages ändern. Bringt der Wetterumschwung neues Hochwasser in der Rems? Vor zwei Wochen war der Pegel bei Neustadt auf etwa 2,40 Meter geklettert. Am heutigen Dienstagmorgen beträgt der Wasserstand der Rems gerade einmal 70 Zentimeter, wird sich aber im Lauf des Tages spürbar