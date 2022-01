Nicht alle Spielhallenbetreiber in Waiblingen wollten akzeptieren, dass die Stadt ihre Spielhallen geschlossen hat. Sie gingen wie in Winnenden gerichtlich dagegen vor. Aufgrund des offenen Verfahrensstandes halten sie nach Auskunft der Stadtverwaltung ihre jeweiligen Spielhallen derzeit geschlossen. Stand Mitte Januar gibt es in Waiblingen acht Spielhallen, davon sieben in der Kernstadt und eine in Hegnach – vier weniger als noch Anfang 2021.

Von zwölf Spielhallen wurden 2021