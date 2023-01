Stabfechten in Waiblingen und Stuttgart: Sport als Ausgleich zum Alltagsstress

Stabfechten ist eine europäische Fechtkunst, eine Mischung aus Stockkampf und europäischem Säbelfechten des 19. Jahrhunderts. Regelmäßig trainieren Stabfechter in der Waiblinger Rundsporthalle. Aber was hat es mit der seltenen Sportart eigentlich genauer auf sich?

Der Leiter des Instituts für Stabfechten Stuttgart, Arne Schneider, gab im Jahr 2009 seinen Job als Kommunikations-Designer auf und gründete das Institut. Ein Coach hatte ihm zu diesem Schritt geraten. Seither hilft er Menschen durch Stabfechten, ihre Persönlichkeit und ihr Potenzial zu entfalten. Zum Angebot gehören neben Stabfecht-Kursen auch Teambuilding- und Impulsseminare sowie Coachings für Unternehmen. Nach einem kurzen Aufwärmen gibt es immer viele Vorübungen, die die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sensibilisieren, um die eigenen körperlichen und mentalen Potenziale bewusst zu machen. So ist man im Stabfechten stets sicher, präsent und fokussiert.

Die Wahrnehmung ist der Schlüssel

Gefochten wird mit einem Stab von 115 Zentimetern Länge nach einem eigenen Fechtsystem, das vom Institut für Stabfechten entwickelt wurde. „Stabfechten bietet Metaphern für das Berufs- und Privatleben“, erklärt Schneider. „Hieb- und stichfest sein. Sich entscheiden, das Schwert aus der Scheide ziehen. Rücken an Rücken stehen. „Ein Gefecht ist wie ein kleines Leben. Wir kämpfen kleine wie große Kämpfe mit uns selbst, mit unseren Kollegen, Partnern oder mit Dingen. Um ein Gefecht zu bestehen, ist es wichtig, die Gegensätze zu kennen, damit wir in der Balance bleiben. Die Wahrnehmung ist dabei der Schlüssel, da wir ohne Schutzausrüstung fechten und den Stab sicher und klar kontrollieren.“

Corona bremste den Erfolg aus

Arne Schneider lebte vorübergehend in Waiblingen und baute seit 2015 eine Stabfechtgruppe auf, die stetig wuchs. „Wir trainieren in einer vertrauensvollen, familiären Atmosphäre mit allen Altersklassen.“ Im September 2022 sind die Stabfechter von der Wolfgang-Zacher-Schule in den Gymnastikraum der Rundsporthalle umgezogen, wo Platz ist für zehn Stabfechterinnen und Stabfechter. Corona bremste den Aufwärtstrend: Noch zu Beginn des Jahres 2020 waren es 16 Stabfechterinnen und Stabfechter in den Kursen, dann kam Corona und die Tore waren erst mal geschlossen. „Ohne die Loyalität und Unterstützung der Kursleute, die dankbarerweise den Monatsbeitrag weiterzahlten, hätte ich es nicht geschafft, mich so über Wasser zu halten“, sagt Schneider. Mit Online-Fitnesstrainings hielt er die Mitglieder bei der Stange. Die Teilnehmerzahl liegt aktuell bei fünf Stabfechtern, waren es ursprünglich doch 16. Doch Arne Schneider ist optimistisch: Stabfechten sei in der heutigen Zeit ein toller Ausgleich zu den Mühen des Alltags. Stabfechten verbessere Koordination und Ausdauer und stärke die Muskulatur am Rücken sowie in den Beinen. Darüber hinaus verbessere Stabfechten die Koordination, Körperbeherrschung, Präsenz, Eigen-, Raum- und Fremdwahrnehmung.

Schnelle Erfolgserlebnisse

Recht schnell bekommen Einsteiger im Stabfechten erste Erfolgserlebnisse. Bereits nach wenigen Stunden werden Hiebe und Paraden erlernt und machen einen Schlagabtausch möglich. Ziel ist es, frei zu fechten und den Stab zu kontrollieren, dank Präsenz und Wahrnehmung den anderen nicht zu verletzen, sondern Spaß und Freude am Miteinander und Gegeneinander zu haben. „Es ist ein Fechten auf Augenhöhe.“ Durch die Art und Weise, wie Stabfechten unterrichtet wird, erfahren Einsteiger, was sie für ein Gefecht brauchen: Aufmerksamkeit, Stabkontrolle, Beherrschung von Geist und Körper und den respektvollen Umgang im Miteinander. Das alles muss gelernt und eingesetzt werden, damit sich Stabfechter auf Dauer im Training und im Gefecht mit- und aneinander messen können. Die Teilnehmer sind zwischen 14 und über 50 Jahre alt. Interessierte sollten Spaß und Freude an koordinativer Bewegung haben. Getränke und lockere, sportliche Kleidung, Sportschuhe beziehungsweise Hallenschuhe sind mitzubringen. Stäbe werden gestellt.

Schnuppertermine in Waiblingen

Trainiert wird in Stuttgart und Waiblingen. Wer Lust hat, Stabfechten auszuprobieren, kann montags, 9. und 16. Januar, von 18.30 bis 20 Uhr am Probetraining in der Rundsporthalle teilnehmen. Am 24. Januar startet in der Rundsporthalle ein Einsteigerkurs. Anmeldung unter www.stabfechten.de oder post@stabfechten.de.