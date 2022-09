Stadt Waiblingen findet keinen Radverkehrskoordinator - Bürger reden mit

Die Stadt Waiblingen sucht seit einem Jahr nach einem Koordinator für den Fahrradverkehr. Er oder sie soll ein Gesamtkonzept vorantreiben, um das Radfahren in Waiblingen einfacher und sicherer zu machen. Doch der generelle Fachkräftemangel mache sich hier bemerkbar, so Baubürgermeister Dieter Schienmann. Dennoch werde am Thema gearbeitet - zuletzt haben Bürger wichtige Fahrrad-Routen benannt. Vorläufige Ergebnisse hat die Stadt unserer Redaktion auf Anfrage mitgeteilt.

Für die Stelle des Radverkehrskoordinators brauche Waiblingen jemanden mit „gewissem Know-how auch im planerischen Bereich“, so Baubürgermeister Schienmann. Bewerbungen habe es gegeben, aber keine passenden. Bürger könnten zwar wertvolle Hinweise liefern, aber damit eine „regelkonforme Planung“ herauskomme, „die auch Fußgänger und den motorisierten Verkehr gleichermaßen berücksichtigt“, seien städtische Experten nötig.

Auch ohne Koordinator werde aber am Radkonzept gearbeitet. Ein Schritt: Im Sommer hat die Stadt drei Bürgerrunden durchgeführt, bei denen Interessierte ihre Erfahrungen zu Radverbindungen in der Kernstadt mitteilen konnten. Zwischen sechs und 13 Personen hätten jeweils teilgenommen, so die Stadtverwaltung.

Die Ergebnisse sollen Anfang 2023 dem Gemeinderat vorgestellt werden. „Auf den ersten Blick können folgende Schwerpunkte für den Radverkehr benannt werden (auf den mit „(X)“ gekennzeichneten Abschnitten „besteht Verbesserungsbedarf“, so die Stadt):

Alter Postplatz (X)

Bereich Schäferkreisel und Bürgerzentrum (X)

Talstraße

Stuttgarter Straße (X)

Schüttel-Graben

Radweg parallel zur Remsbrücke (Talaue)

Remstalradweg (X)

Fronackerstraße (X)

Korber Straße (X)

Schorndorfer Straße (X)

Schmidener Straße

Waldmühlenweg

Heinrich-Küderli-Straße + Mayenner Straße (X)

Schüttelgrabenring.

Die Stadt will mit "Sofortmaßnahmen" außerdem einige Gefahrenstellen entschärfen.